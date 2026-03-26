El cáncer de cuello uterino se puede diagnosticar en etapas tempranas si se realizan revisiones ginecológicas

El cáncer de cuello uterino continúa siendo uno de los tumores ginecológicos con mayor capacidad de prevención, pero también uno de los que puede pasar desapercibido en sus fases iniciales. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, el doctor José Antonio Pérez, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Tenerife, destaca la importancia de reconocer los síntomas de alerta y acudir a revisiones periódicas para lograr un diagnóstico precoz.

En España se diagnostican cada año entre 2.000 y 2.500 casos de este tipo de cáncer, que afecta principalmente a mujeres entre los 30 y los 50 años. A pesar de su baja incidencia relativa, los especialistas advierten de que sigue habiendo casos que se detectan en fases avanzadas, en muchos casos por falta de seguimiento ginecológico.

“En sus fases iniciales, el cáncer de cuello uterino no suele dar síntomas, lo que hace que muchas veces pase desapercibido si no se realizan controles periódicos”, explica el doctor José Antonio Pérez, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Tenerife.

Síntomas que no deben ignorarse

Cuando el tumor comienza a manifestarse, el síntoma más frecuente es el sangrado vaginal anómalo, especialmente después de mantener relaciones sexuales. También pueden aparecer otros signos como flujo vaginal persistente, a veces con mal olor, o dolor pélvico.

“Cualquier sangrado fuera de lo habitual debe ser motivo de consulta. No siempre indica una patología grave, pero sí requiere una valoración ginecológica para descartar problemas importantes”, subraya el especialista.

Uno de los principales retos de este cáncer es precisamente su carácter silencioso en etapas tempranas, lo que refuerza la necesidad de estar alerta ante cualquier cambio en el cuerpo.

Revisiones ginecológicas: la clave del diagnóstico precoz del cáncer de cuello de útero

El doctor Pérez insiste en que las revisiones periódicas son la herramienta más eficaz para detectar lesiones antes de que evolucionen a cáncer. El cribado, basado en la citología y el test del virus del papiloma humano (VPH), permite identificar alteraciones en las células del cuello uterino en fases muy iniciales.

“El objetivo del cribado es detectar el cáncer en sus etapas más iniciales. Podemos incluso identificar lesiones precancerosas y tratarlas de forma sencilla, evitando su progresión”, señala el doctor Pérez.

En la mayoría de los casos, los tumores que se diagnostican en fases avanzadas corresponden a mujeres que no han mantenido un seguimiento regular.

La importancia de la vacunación y los chequeos para su prevención

El cáncer de cuello uterino está directamente relacionado con el virus del papiloma humano (VPH), una infección muy frecuente que se transmite por vía sexual y que la mayoría de las personas contraerán a lo largo de su vida.

Aunque en la mayoría de los casos el organismo elimina el virus de forma natural, en algunas mujeres la infección persiste y puede provocar cambios celulares que, con el tiempo, derivan en cáncer.

“Este proceso suele ser lento, puede tardar entre 10 y 15 años, lo que nos da una oportunidad muy amplia para detectarlo y actuar a tiempo si se realizan las revisiones adecuadas”, explica el especialista.

Junto a los chequeos ginecológicos, la vacunación frente al VPH ha supuesto un avance decisivo en la prevención de este cáncer. Actualmente se recomienda su administración antes del inicio de las relaciones sexuales, aunque también puede ser beneficiosa en edades posteriores.

“La vacuna tiene una eficacia muy alta y puede prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer de cuello uterino. Es una herramienta clave que, combinada con las revisiones, puede reducir de forma muy significativa la incidencia en los próximos años”, destaca el doctor José Antonio Pérez.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.