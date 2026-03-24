POLÉMICA
Irene Montero respalda revocar el Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto: "La tradición hay que cambiarla"
Cree que es "increíble que en democracia se esté hablando de que pueda haber un apoyo público a un proceso en el que se está votando si las mujeres participan o no"
Europa Press
La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha respaldado la decisión del Gobierno de iniciar el procedimiento para retirar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto a raíz del veto de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa de Sagunto. Para Montero, cuando las "tradiciones hacen que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres, esta tradición hay que cambiarla".
Así se ha expresado la dirigente de la formación morada en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, para quien resulta "increíble que en democracia se esté hablando de que pueda haber un apoyo público a un proceso en el que se está votando si las mujeres participan o no".
"Avanzar hacia más igualdad"
Montero ha cuestionado que el argumento sea que "la tradición es la tradición" y ha expresado su "respeto" por aquellas tradiciones que "cuidan, que protegen, las que respetan a más de la mitad de la población y las que no son discriminatorias". Para la eurodiputada "esto es el paso de la historia: pasar de un momento de discriminación, avanzar hacia más igualdad o, al menos, eso es lo que quiere la gente".
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