SUCESOS EN LA CAPITAL
Detenidos cinco jóvenes por la agresión con arma blanca a un menor de 14 años en Madrid
El menor fue apuñalado en la calle Clara del Rey, resultando herido en el tórax y la zona inguinal, y fue trasladado de urgencia al hospital en estado potencialmente grave
Javier Niño González
La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes de entre 16 y 17 años como presuntos responsables de la agresión con arma blanca sufrida por un menor de 14 años este domingo por la noche en Chamartín, según han informado fuentes policiales y Emergencias Madrid.
Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas en las inmediaciones de la calle Clara del Rey, a la altura del número 50. El joven fue atendido por los servicios de emergencias en la cercana calle de Santa Rita, donde Samur-Protección Civil le asistió por dos heridas de arma blanca, una en el tórax y otra en la zona inguinal. Tras ser estabilizado, el menor fue trasladado al hospital con preaviso y en estado potencialmente grave. La Policía Municipal escoltó el convoy sanitario, mientras la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación.
Después de la agresión, agentes de la Policía Nacional desplegaron batidas por la zona y lograron detener a los cinco presuntos implicados, a quienes se atribuye un delito de tentativa de homicidio. Todos ellos fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores (GRUME).
Según las mismas fuentes, los arrestados tienen entre 16 y 17 años y tres de ellos contaban con antecedentes previos.
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