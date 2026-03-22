Wayalia Tenerife: “Cuidar no entiende de festivos”

La Semana Santa es, para muchas familias, un momento de descanso. Sin embargo, el cuidado de las personas mayores no se detiene. Hablamos con María Elena, cuidadora de Wayalia Tenerife , para conocer cómo se vive el cuidado en estas fechas y qué hay realmente detrás de este trabajo.

¿Cómo se vive la Semana Santa desde el punto de vista de una cuidadora?

Se vive diferente. Mientras muchas personas descansan o se van unos días, nosotros seguimos trabajando. El cuidado no se puede parar. Las personas mayores necesitan la misma atención un lunes cualquiera que en Semana Santa.

¿Notas cambios en los mayores durante estos días?

Sí, bastante. Hay muchos que notan la ausencia de la familia si se van de vacaciones. Están más sensibles o más pendientes. Por eso intentamos estar más cerca, hablar más con ellos, acompañarlos de verdad. A veces lo que más necesitan es sentirse escuchados.

¿En qué consiste realmente tu trabajo en el día a día?

No es solo ayudar en tareas como el aseo o la comida. Es mucho más. Es conversar, generar confianza, estar presente. Al final se crea un vínculo. Hay personas con las que compartes mucho tiempo y se convierte en una relación muy cercana.

Wayalia habla mucho de la importancia de la conexión entre cuidador y usuario. ¿Es tan importante?

Es fundamental. Si no hay conexión, se nota. Cuando encajas con la persona, todo fluye mejor. Se sienten más tranquilos, más cómodos. Y tú también trabajas de otra manera. Es un beneficio para todos.

¿Qué crees que necesitan las familias en momentos como Semana Santa?

Tranquilidad. Saber que su familiar está bien cuidado aunque ellos no estén. Muchas veces les cuesta irse porque sienten responsabilidad o culpa. Pero cuando saben que hay alguien pendiente, que está ahí de verdad, cambian mucho.

¿Qué es lo más importante para ti como cuidadora?

Que la persona esté bien. Que se sienta acompañada, respetada y segura. Al final, eso es lo que te llevas a casa: saber que has ayudado de verdad.

El trabajo de profesionales como María Elena refleja la esencia del cuidado: presencia, compromiso y cercanía. En Wayalia Tenerife, ese acompañamiento se mantiene todos los días del año, también en Semana Santa, para que las familias puedan encontrar equilibrio entre el descanso y la tranquilidad.

Noticias relacionadas

Las familias que necesiten apoyo durante estas fechas pueden acudir a la oficina en Calle Nava y Grimón, 17, en San Cristóbal de La Laguna, o contactar en el 822 05 47 89 para recibir asesoramiento personalizado.