Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 21 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 21 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 18, 32, 37, 39, 42 y 47. El número complementario es el 04 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3687976, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Nuevo revés del Celta Fortuna que puede anticipar el ascenso del CD Tenerife
- El campeón del mundo Remco Evenepoel, bloqueado en Tenerife por la nieve, busca cómo llegar al aeropuerto
- Familias de Canarias denuncian la 'exclusión' del alumnado con discapacidad: 'No hay recursos suficientes
- Santa Cruz de Tenerife acotará y controlará los aparcamientos para autocaravanas
- Gracias por jugarse la vida, pese a este temporal apocalíptico' en Tenerife por la borrasca Therese
- Centenares de niños y niñas de Primaria de La Laguna participan en un recorrido educativo por cinco siglos de historia
- La Aemet advierte de lluvias fuertes, tormentas y nieve en Canarias este viernes: estas son las islas más afectadas