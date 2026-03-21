La India lanza sus propias versiones de Ozempic tras expirar su patente

La industria farmacéutica de la India ha comenzado este sábado a comercializar sus primeras versiones genéricas de los fármacos para perder peso y tratar la diabetes, apenas 24 horas después de que expirara la patente de la firma danesa Novo Nordisk sobre la semaglutida, el compuesto base de los populares Ozempic y Wegovy.

"Dr. Reddy’s anuncia el lanzamiento de la primera inyección de semaglutida aprobada por el DCGI (Controlador General de Fármacos de la India) en la India, Obeda", indicó la marca en un comunicado, recordando que fue una de las primeras en recibir la aprobación del DCGI hace meses y convirtiéndose en una de las mayores firmas farmacéuticas indias que lanzó hoy al mercado su propia versión de Ozempic, que sale bajo el nombre de Obeda.

Por su parte, "Glenmark anunció hoy el lanzamiento de GLIPIQ en la India para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2", indicó en un comunicado este gigante del sector farmacéutico indio, que ha sacado también su versión de Ozempic, que recibirá el nombre comercial de GLIPIQ. En paralelo, "Sun Pharma lanza su inyección de semaglutida bajo las marcas Noveltreat y Sematrinity en la India", detalló la farmacéutica india Sun Pharma, que ha sacado bajo estos dos nombres su propia versión de Ozempic y Wegovy.

El coste esperado del tratamiento semanal con los viales de GLIPIQ, de Glenmark, oscilará entre las 325 y 440 rupias (entre 3 y 4,10 euros). Por su parte, Dr. Reddy's detalló que cada pluma de Obeda ofrecerá un mínimo de cuatro dosis, por lo que el coste para el paciente será de 4.200 rupias (unos 39 euros) al mes. En el caso de Sun Pharma, los costes de la terapia semanal oscilarán entre las 900 y 2.000 rupias (entre 8,40 y 18,60 euros) para su versión de Wegovy, Noveltreat y entre 750 y 1.300 rupias (entre 7 y 12 euros) para su equivalente a Ozempic, Sematrinity.

Con estos lanzamientos, las tres farmacéuticas indias ofrecerán alternativas significativamente más baratas, reduciendo el coste del tratamiento hasta en un 80% en comparación con las marcas originales que mantenía bajo la patente Novo Nordisk.

Sin embargo, la firma danesa ha ganado la batalla legal, logrando bloquear la salida de estas alternativas hasta el fin de su exclusividad este mismo viernes. Ahora, con la vía libre, se dispara el interés del sector indio por la semaglutida, el principio activo que utilizan sus exitosos fármacos Wegovy (indicado para tratar la obesidad) y Ozempic (para el control de la diabetes).

Se trata de una carrera comercial clave para la India, un país con la segunda mayor población diabética del mundo y un aumento sostenido del sobrepeso.