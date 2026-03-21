Hospiten pone en marcha la III edición de El Reto 180, una iniciativa para el cuidado de la salud cardiovascular de sus profesionales

Hospiten impulsa la III edición de El Reto 180, una iniciativa dirigida al cuidado de la salud cardiovascular y a la promoción de hábitos de vida saludables entre sus profesionales

El Reto 180 es un programa diseñado para acompañar a los participantes en un proceso de cambio progresivo de hábitos, combinando seguimiento médico, orientación nutricional y actividad física supervisada, durante seis meses, con el objetivo de favorecer mejoras sostenidas en el estilo de vida. La puesta en marcha de esta tercera edición da continuidad a una iniciativa que se ha consolidado como una herramienta de prevención y promoción de la salud dentro de la organización.

Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar sobre tres pilares fundamentales: la salud cardiovascular, con seguimiento médico especializado; la alimentación, con asesoramiento nutricional de integrantes de la Universidad Europea de Canarias; y el deporte, con entrenamientos físicos personalizados, tanto individuales como en grupo, sin ningún coste asociado.Estas actividades, que han demostrado su eficacia en cuanto a la mejora integral de la condición física, se desarrollarán en La Orotava, Santa Cruz de Tenerife y el sur de Tenerife, con horarios flexibles.

Desde el punto de vista médico, la Dra. Elena García-Valdecasas Campelo, directora médica y médica internista del Hospital Universitario Hospiten Rambla destaca la importancia de abordar la salud desde una perspectiva global: “La prevención cardiovascular no se limita a la pérdida de peso, sino que implica la mejora de distintos parámetros metabólicos y la adopción de hábitos saludables que puedan mantenerse en el tiempo”, asegura.

La Dra. García-Valdecasas incide en el papel fundamental del ejercicio físico regular y de una alimentación equilibrada como ejes para reducir el riesgo cardiovascular y mejorar la calidad de vida. Este enfoque preventivo constituye uno de los ejes centrales del programa, que apuesta por el acompañamiento profesional y la supervisión médica como elementos clave del proceso.

En la II edición, en términos generales, se mejoró la calidad de vida de los participantes. En la mayoría de los profesionales hubo una reducción del colesterol y de los triglicéridos, una mejoría de la resistencia de insulina, un aumento de la masa muscular y una mejor distribución de la grasa corporal.

En este sentido, la Dra. María Ángeles Prytz, especialista en Radiología e Imagen Diagnóstica en el Hospital Universitario Hospiten Rambla, señala que “en la II edición los resultados obtenidos fueron bastante buenos; con pérdidas de peso, prácticamente en casi todos los participantes. Y, lo más importante, con mejor distribución de la grasa y con mejor recuperación de la masa muscular”.

Las pautas de entrenamiento físico serán supervisadas por docentes del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Canarias. En este sentido, la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Cadenas, asegura que “desde la primera edición hemos querido contribuir a esta iniciativa con toda la experiencia y el conocimiento de nuestros docentes, pues consideramos esencial sumar esfuerzos que redunden en la calidad de vida de las personas, ayudándoles a adquirir buenos hábitos sobre su salud, como son el ejercicio o la alimentación”.

Un plan entrenamiento que se desarrolla gracias a la colaboración de Ideco, empresa pública del Cabildo de Tenerife, a través del Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz-Ofra; junto a otros centros deportivos como Fitness Center RH, con sede en La Orotava; el centro Nae Fit, en Icod de los Vinos y el centro deportivo NexsportClub, en Adeje.

La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destaca que “por tercer año El Reto 180 es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre entidades privadas y públicas puede generar proyectos que impactan de forma directa en la salud y el bienestar de las personas”. En este sentido, subrayó que “desde la Corporación siempre estaremos al lado de iniciativas que promuevan hábitos de vida saludables y que incentiven la actividad física como herramienta fundamental de prevención, porque el deporte es calidad de vida, es salud y es futuro”. Asimismo, Moliné puso en valor el enfoque integral de esta iniciativa. “Cuando se apuesta por el acompañamiento profesional y por facilitar espacios y recursos para la práctica deportiva, los beneficios son reales y sostenidos en el tiempo. Ese es el camino que queremos seguir impulsando en Tenerife: una isla más activa, más consciente y saludable”.

Un año más, este proyecto, impulsado por Hospiten, cuenta con la colaboración de la productora audiovisual Kikazaru, que se encargará de documentar todo el proceso, aportando su mirada audiovisual para reflejar el impacto y la esencia de cada etapa del proyecto.

Con la puesta en marcha de esta III Edición de El Reto 180, Hospiten continúa avanzando con su apuesta por el cuidado de sus profesionales, así como por la creación de un ecosistema de bienestar alrededor de las personas, en el que la prevención, el acompañamiento profesional y la adopción de hábitos saludables forman parte de una visión integral de la salud, entendida como equilibrio entre bienestar físico, emocional y social.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella. Atiende anualmente a más de dos millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

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