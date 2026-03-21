Tenerife 'entona' el primer "¡viva el papa!" de la visita del papa a España en junio

La Catedral de La Laguna se convirtió la mañana de este sábado en un estudio de grabación, en el que hasta sobrevoló un dron en el interior del templo, para ensayar y tomar imágenes del himno que el productor lagunero Pablo Cebrián ha preparado junto a una decena de compositores con motivo de la visita del papa en junio a España.

Misma hora, mismo himno

Misma hora, mismo himno, misma grabación. Fue la consigna que presidió los preparativos en las catedrales de La Almudena, en Madrid, así como en Las Palmas de Gran Canaria y San Cristóbal de La Laguna, y en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.

En ese escrito se desvelan algunos secretos de los que tampoco se priva el himno, que no se podrá presentar hasta después de Semana Santa. Hasta el mínimo detalle se ha cuidado. De ahí que se pidiera que quienes fueran a cantar acudieran con ropas blancas y azules, mientras que en Barcelona se reservaron el rojo, azul, naranja y verde, al más puro estilo Gaudí, y en Madrid, blanco, amarillo, camel, tierra y naranja, propios del interior.

Participantes en el ensayo y grabación del himno del papa en la Catedral de La Laguna. / Arturo Jiménez

La llegada de los voluntarios

A partir de ahí, solo quedaba que la tormenta no aguara la fiesta... y dio tregua. A las nueve de la mañana, la hora de la convocatoria, comenzaron a entrar los voluntarios, que se habían apostado en la puerta lateral y acabaron accediendo por la sacristía. Para abrir boca, una mesa con el refrigerio previsto para después; luego, la propia sacristía, testigo de cuantos obispos han pasado, pero nunca un papa. Al menos por ahora.

En la mesa, la autorización que todo participante debía firmar. Y los menores de edad, su padre o madre. Muchos de los asistentes nacieron con Juan Pablo II, aunque no faltaron varios de la época de Pío XII.

Párroco de Nuestra Señora de Los Remedios —sede catedralicia— y coordinador de la visita del papa a Tenerife, Antonio Pérez Morales mezclaba el saludo con la insistencia de firmar la autorización de los derechos de imagen, mientras desde la distancia observaba todo Juan Antonio Guedes, pregonero de la Semana Santa lagunera y delegado para la curia, también implicado en la organización del viaje.

De espaldas, Juan Antonio Guedes y Estefanía Benedicto; al frente, el coro del himno del papa en La Laguna. / Arturo Jiménez

El coro toma forma

Poco a poco se fueron adentrando en el templo hasta que el vicario Pérez Morales puso a los asistentes en manos de Estefanía Benedicto, la directora musical del himno del papa en Tenerife. No se deja notar, hace parecer que todo fluye con naturalidad y eficacia. Para comenzar y para afinar al coro, como dijo Guedes, un Padrenuestro.

«Se nota que esto es la Iglesia», dijo en referencia a cómo se habían organizado, y no pudo evitar un… «¡viva el papa!», el primero que resuena en Tenerife en la antesala de la visita de León XIV en junio.

Ensayo y grabación

A partir de ahí, el ensayo. Estefanía Benedicto —una niña de las Jornadas Mundiales de la Juventud que, a sus 32 años, es la responsable musical del himno en Tenerife— ordena el coro dispuesto en las escaleras del presbiterio. Manda bajar a los niños, los participantes hacen una herradura, pasa la ‘letra secreta’ a todos los asistentes por móvil para evitar el ruido de las hojas y enchufa la música.

«Ahora toca escuchar», dijo. Y poco a poco comenzó a fluir. Silvia, que acudió con su marido y sus hijos, sugirió no dejar la vista en el móvil para no perder expresividad en la grabación… Cuando ya salía solo el estribillo, llegó el obispo, Eloy Santiago, para agradecer la participación y animar a continuar ayudando como voluntarios en el viaje.

Cinco horas de música y convivencia

Ensayo y grabación se sucedieron durante casi cinco horas dandole al tema en medio de la satisfacción de los participantes del coro. No solo sonó bonita la melodía; lo mejor era ver codo con codo a los miembros del Orfeón que no viajaron a Fuerteventura con integrantes del coro Sueños de Anaga, por ejemplo, o a Dinio, de Hakuna, con Pablo Domínguez, del Camino Neocatecumenal, o profesoras de las Dominicas con Maijo, del CEIP Isabel La Católica.

La grabación del himno del papa fue como un particular Pentecostés a nivel local.

Grabación en la Catedral de La Laguna del himno para la visita del Papa a España / Arturo Jiménez

La experiencia en primera persona

En primera persona y al término del ensayo y grabación de casi cinco horas, los propios protagonistas contaban su experiencia. Así, Eva Montoro, de la parroquia de El Pilar, casada y madre de ocho hijos, asegura que participar fue «una experiencia preciosa», marcada por la ilusión, la unidad y un himno que «llega al corazón» y transmite esperanza.

El matrimonio formado por David y Elvira lo vivieron como una experiencia única e inolvidable. Para David, el himno destaca por un estribillo corto y pegadizo, una grabación realizada en tiempo récord y un ambiente de fraternidad espontánea, sin protagonismos.

Elvira admite que desde la convocatoria fue emocionante: reunirse «solo por la fe» con personas desconocidas le pareció «un honor, un milagro y una experiencia preciosa». Destaca además la entrega de los participantes y que ni los niños se mostraron cansados. Sobre la composición, subraya que la música es preciosa, original y profunda.

Un ensayo general

La grabación del himno fue, en la práctica, un ensayo de la visita del papa en junio a Tenerife.

Estefanía Benedicto, directora musical del himno del papa en Tenerife. / Arturo Jiménez