Investigadores de Alicante trabajan en una terapia celular para tratar la degeneración macular

Un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) trabaja en el desarrollo de una terapia para tratar la degeneración macular asociada a la edad en su forma seca, una enfermedad ocular muy frecuente que afecta al 85 % de los pacientes con esta dolencia, para la que actualmente no existe tratamiento eficaz.

La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una patología de retina que provoca una pérdida progresiva de visión central y que afecta a más de 100.000 personas en la Comunidad.

Según explica la investigadora Gema Martínez Navarrete, la enfermedad tiene dos variantes principales: la forma húmeda y la forma seca. «La forma húmeda representa entre un 15 y un 20 % de los casos y es la más agresiva, pero para ella sí existen tratamientos», que suelen consistir en inyecciones intraoculares periódicas que deben administrarse en consulta por un oftalmólogo, como se hace por ejemplo en el Hospital Doctor Balmis de Alicante. Este centro ha administrado en el primer año de funcionamiento del área de tratamiento intraocular 4.200 inyecciones.

Los científicos de Alicante prueban en ratones vesículas del tejido adiposo y buscan crear un colirio

El 80 % es seca

La forma seca, que es la más común, todavía carece de una terapia eficaz al menos en Europa porque la Agencia Europea del Medicamento denegó dos autorizadas por la FDA, Administración de Medicamentos de Estados Unidos.

«En Europa no hay tratamientos aprobados para esta forma. Los pacientes suelen recibir suplementos nutricionales, como omega 3 o ácido retinoico, pero realmente no detienen ni curan la enfermedad», explica Navarrete, del grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioingeniería dirigido por Eduardo Fernández en la UMH. En algunos casos se aplican inyecciones similares a las utilizadas para la forma húmeda, aunque el beneficio es limitado y no siempre compensa los riesgos.

Los pacientes suelen recibir suplementos nutricionales, como omega 3 o ácido retinoico, que no detienen ni curan la enfermedad Gema Navarrete — Investigadora

Ante esta situación, el equipo científico trabaja en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. El proyecto está en fase preclínica y consiste en mejorar un modelo experimental de la enfermedad en animales (ratones y ratas), que permita estudiar con precisión la progresión de la patología y probar posibles tratamientos. Esta red de investigación ha recibido 5.000 euros para su trabajo.

Inyecciones intraoculares a paciente con degeneración macular en la sala blanca del Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

Medicina regenerativa

El equipo está probando una terapia basada en exosomas y secretomas, un enfoque emergente dentro de la medicina regenerativa. El secretoma está formado por pequeñas vesículas que liberan determinadas células y que contienen proteínas, factores de crecimiento y ácidos nucleicos con potencial terapéutico. «Son pequeñas bolsas que las células expulsan y que contienen muchos factores beneficiosos», explica. Estas vesículas se obtienen a partir de células mesenquimales, que pueden proceder, por ejemplo, del tejido adiposo.

La investigadora destaca que este enfoque presenta varias ventajas frente a las terapias celulares convencionales. «En lugar de introducir las células completas en el organismo, utilizamos únicamente lo que esas células secretan. Eso reduce mucho los riesgos, por ejemplo el de que se produzcan tumores, que es una de las preocupaciones cuando se utilizan terapias celulares», señala.

El objetivo es comprobar si la administración de estas vesículas puede ayudar a proteger la retina y frenar el proceso degenerativo que provoca la pérdida de visión. Inicialmente, el tratamiento se aplicaría mediante inyecciones intraoculares, aunque los investigadores también exploran una posibilidad menos invasiva: en forma de gotas. «Nuestro escenario ideal sería poder aplicarlo como un colirio, mucho más cómodo para el paciente».

El equipo del Instituto de Bioingeniería de la UMH que trabaja en este tratamiento / INFORMACIÓN

Vesículas celulares

Gran parte del trabajo experimental se desarrolla en los laboratorios de Isabial, donde se realizan los estudios con modelos animales y el análisis de las vesículas celulares. En el proyecto participan una decena de investigadores de distintos grupos y disciplinas. La investigadora subraya que se trata de una línea de trabajo a largo plazo. «Ahora mismo estamos en estudios preclínicos. Si todo funcionara bien, después habría que pasar a ensayos clínicos, que pueden durar entre siete y ocho años y requieren una inversión muy elevada».

El interés por esta patología responde también a su aumento. La degeneración macular asociada a la edad afecta principalmente a personas mayores de 50 años. «Es una patología muy frecuente. A partir de los 50 o 55 años empiezas a ver cada vez más casos. Además de los factores genéticos, pueden favorecer su aparición el tabaquismo, la obesidad o determinados hábitos de vida. Las previsiones apuntan a que en 2040 los casos podrían triplicarse". Por ello, el desarrollo de nuevas terapias se ha convertido en una prioridad para muchos grupos científicos.

Noticias relacionadas

«Es una enfermedad muy prevalente y, en la forma seca, los pacientes saben que va a avanzar porque no hay nada que la detenga».