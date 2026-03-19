Duplican las penas de prisión a dos acusados de Arbistar

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional resolvió duplicar las penas de prisión a dos de los principales acusados en el caso Arbistar, el fraude masivo planeado desde Tenerife por el que se vieron afectadas 32.000 personas de diferentes países que decidieron invertir en criptomonedas.

El líder de la trama, Santiago Fuentes Jover, fue condenado en la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mes de septiembre a ocho años de cárcel. En la resolución dictada el día 11 de este mes de marzo, la Sala de Apelaciones eleva la pena a 16 años de privación de libertad.

Otro de los implicados en el citado grupo organizado, Diego Felipe Fernández, fue condenado en septiembre pasado a seis años de prisión. En la sentencia de este mes se eleva su pena a once años de cárcel.

Según las fuentes, el motivo de este incremento es que los magistrados de la Sala de Apelaciones han estimado los argumentos de la Fiscalía y varias acusaciones particulares, en el sentido que les atribuyen el delito de estafa continuada y agravada, así como el de pertenencia a organización criminal.

Esta demanda no fue tenida en cuenta por la sentencia de primera instancia de la Audiencia Nacional. Una de dichas acusaciones estuvo dirigida por la abogada grancanaria Conchi Viera, que representó a 1.800 víctimas.

En la última resolución judicial, a Santiago Fuentes Jover le imponen ocho años de prisión y multa de 18 meses con una cuota diaria de 100 euros por delito continuado de estafa singularmente agravada; seis años y seis meses de cárcel por creación y dirección de organización criminal, así como otros dos años de privación de libertad por delito continuado de falsedad documental, explicaron las fuentes consultadas.

A Diego Felipe le impusieron siete años de prisión por delito continuado y agravado de estafa, así como otros cuatro por creación y dirección de la organización criminal. A este acusado se le ha retirado en esta última resolución el delito continuado de falsificación documental.

Arbistar se configuró como una estafa piramidal, en la que se prometían grandes beneficios con las operaciones de compra-venta de criptomonedas. Pero todo se destapó en el verano del 2020, cuando los inversores empezaron a recibir pegas para cobrar o recuperar su dinero. La empresa estaba radicada en Playa de las Américas.