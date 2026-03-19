Destinada en Tenerife una jueza multada por insultar a funcionarios

Una jueza sancionada en Castellón por insultar y humillar a sus compañeros funcionarios está destinada en Tenerife desde hace poco más de un año, concretamente en la Sección Penal 9 del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, que asume casos de violencia sobre la mujer. El Tribunal Supremo confirmó esta misma semana una sanción administrativa de 2.000 euros a la citada magistrada, Vanesa Pérez Lleó, que humilló a algunos de los funcionarios e, incluso, a la letrada de la administración de Justicia de su juzgado cuando estaba destinada en Nules (Castellón). De esa manera, el Alto Tribunal ratificó la medida impuesta a Pérez Lleo por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que la interesada había recurrido.

Según las fuentes, en su actual puesto no ha vertido expresiones vejatorias hacia el personal que está a su cargo. Por su parte, la jueza rechazó realizar declaraciones a los medios de comunicación.

Según el Tribunal Supremo, dicha autoridad judicial se dirigió a sus compañeros en Nules con palabras como «gilipollas», «vagos», «retrasado», «cara polla» o «frígida», entre otros. Pero, además, a un trabajador le preguntó: «¿A ti se te levanta?».

Los hechos que provocaron la sanción por parte de la Comisión Disciplinaria del CGPJ ocurrieron cuando Pérez Lleó estaba destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Nules, durante algo más de dos años, entre octubre del 2020 y noviembre del 2022.

De la letrada de la Administración de Justicia dijo que no servía «ni para limpiarle el culo»

A la letrada de la administración de Justicia le dirigió expresiones como «la directora tiene la piel muy fina», «no sirve ni para limpiar la mierda de mi culo», «me río con mis amigos jueces de ella», o «no tiene ni idea de tramitar».

A uno de los funcionarios le preguntó: «¿A ti se te levanta?», o bien «tiene un buen polvo». Después de regalar una prenda de ropa a dicho hombre, le dijo: «¿Cuándo te lo vas a poner?», así como «¿se lo has dicho a...?», en referencia a su novia. Sobre dicha persona, le aseguró que «esa chica no te conviene» o «es muy celosa». No obstante, al mismo trabajador también le lanzaba frases como: «No vales nada».

En la resolución del Supremo también se recoge que se dirigió a otro de los funcionarios para llamarlo «inútil», «inepto» o «incompetente».

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La jueza alegó en su recurso la «falta de motivación probatoria y fáctica» de la resolución de la Comisión Disciplinaria. Sin embargo, el Alto Tribunal asegura que la sanción del CGPJ «contiene la suficiente motivación, sin que ésta desaparezca por el hecho de que proceda a la valoración conjunta de la prueba practicada y que acredita los hechos imputados y declarados probados». Y es que un total de ocho funcionarios de dicho juzgado de Nules pusieron en conocimiento de las autoridades el comportamiento de Pérez Lleó.