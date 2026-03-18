Cadáveres, cerdos enfermos y ratas en una granja de un pueblo de Teruel: denuncian maltrato animal ante Fiscalía

"Los cerdos viven con huesos y cadáveres en avanzado estado de descomposición, algunos canibalizados, repletos de moscas y larvas. Se ha documentado la presencia de ratas". Así describe el colectivo de protección animal Arde la situación de una granja porcina de un pueblo de Teruel tras una investigación llevaba a cabo por la asociación entre octubre de 2025 y febrero de 2026.

Su denuncia, que ya ha sido presentada ante la Fiscalía Provincial de Teruel por presuntas irregularidades graves y delitos de maltrato animal, contra la salud pública y publicidad engañosa, también documenta animales con cojeras graves, abscesos y hernias sin atención veterinaria. Incluso apuntan que algunos cerdos "cometen actos de canibalismo".

La granja, ubicada en la localidad de Castellote, se compone de dos naves con 15.00 cerdos "destinados al engorde para obtención de carne", según describe Arde. "Lleva los cerdos a un matadero en Girona que vende embutido y fiambre en supermercados de toda España", matiza.

De acuerdo al informe pericial veterinario presentado junto al escrito, apuntan que existe un riesgo grave para la salud pública por la proliferación de bacterias, virus y parásitos transmisibles al ser humano, como la gripe porcina, la leptospirosis o la salmonella. "Las hernias si no son tratadas a tiempo pueden alcanzar un gran tamaño, como se puede ver en las imágenes, pudiendo llegar a atrapar órganos internos y poner en riesgo la vida del animal (...) Son animales que no están recibiendo los cuidados necesarios, ya que podemos observar cerdos agonizando o incapaces de moverse. Las imágenes analizadas muestran violaciones sistemáticas, reiteradas y graves de la normativa de bienestar y sanidad animal en la producción de cerdos”, según describe la veterinaria colegiada Laura Barreda.

Malformaciones en uno de los cerdos. / COLECTIVO ARDE

Además, la asociación Arde apunta a un "maltrato activo" porque, según se observa en las imágenes grabadas, se documenta "como un operario patea repetidamente a varios cerdos en la cara", indica.

Sello de bienestar animal

Además, la granja turolense, según el colectivo Arde, dispone del sello de bienestar animal Welfair. "Se trata de un sello independiente que busca garantizar el bienestar de los animales destinados a consumo", explican.

Julia Elizalde, portavoz de Arde, indica que "es alarmante" que esta granja de Teruel tenga el sello de bienestar animal, que se convierte "en una mera herramienta de marketing", dice. "Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal", apunta.

"Solicitamos a la Fiscalía que investigue si los responsables de esta explotación ganadera están presuntamente incurriendo en un delito de publicidad engañosa al servirse de sellos para poder percibir más ingresos por la venta de carne supuestamente de mayor calidad cuando en la realidad no cumple los requisitos mínimos legalmente requeridos”, argumenta.

Uno de los cerdos fallecidos en la granja. / COLECTIVO ARDE

Del mismo modo, indica que el matadero que vende la carne de esta granja "afirma públicamente que sus granjas no utilizan antibióticos, pero durante la investigación se han encontrado varios antibióticos en la misma explotación", exponen desde Arde.

La DGA ha visitado la granja este miércoles y no ha encontrado irregularidades

Fuentes del Gobierno de Aragón han señalado que, tras las denuncias recibidas, técnicos veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Alcorisa (Teruel) se han desplazado en la mañana de este miércoles a la explotación ganadera de Castellote para realizar las comprobaciones oportunas. "Tras la inspección, no se han detectado irregularidades ni en materia de bienestar animal ni en el ámbito sanitario y consta un estado óptimo de higiene en cada uno de los corrales", han apuntado.

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Según has especificado, la granja, con una capacidad aproximada de 1.300 animales y en la que actualmente se encontraban alrededor de 910 cabezas, "mantiene tres animales apartados por enfermedad, conforme a los protocolos establecidos". Asimismo, "se ha verificado que la gestión de los cadáveres se realiza de manera correcta y de acuerdo con la normativa vigente", han dicho.