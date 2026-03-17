El padrino de la IA visita Tenerife gracias a Starmus

Starmus está calentando motores para su octava edición, que celebrará –tras diez años– de nuevo en Tenerife. En la jornada de ayer, el evento anunció algunos de sus primeros participantes. Entre ellos se encuentran el pionero de la inteligencia artificial Geoffrey Hinton — considerado uno de los «padrinos de la inteligencia artificial»—, la neurocientífica y Premio Nobel May-Britt Moser, la astronauta, exgobernadora general de Canadá y presidenta de la Association of Space Explorers Julie Payette, el filósofo y autor superventas Steven Pinker, y –como ya es habitual en este evento– el cofundador de Starmus, astrofísico y legendario músico Brian May.

En total, el festival Starmus reunirá a ocho Premios Nobel, junto a astronautas y destacados pensadores de la filosofía, las ciencias ambientales y las ciencias de la vida, continuando la tradición de este evento –que celebra su octava edición– de unir el descubrimiento científico con la inspiración artística.

Esta edición no solo es especial por su regreso a Tenerife. Durante el evento también se marcarán dos hitos importantes: el décimo aniversario de la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica, creada por Stephen Hawking junto a Starmus en 2016, y la entrega de la primera medalla Jane Goodall, que reconocerá a personas cuyo trabajo inspira la protección de la vida en nuestro planeta.

La medalla Jane Goodall Earth fue anunciada por primera vez el pasado mes de diciembre en la Royal Society de Londres. Fue apenas unos días después de conocerse el fallecimiento de la primatóloga apenas dos meses antes.

Otros de los asistentes confirmados se encuentran Martín Rees, astrónomo real de Reino Unido; Roger Penrose, premio Nobel de Física de 2020 por sus hallazgos sobre los agujeros negros; Michael Hintze, empresario y filántropo; la microbióloga Emmanuelle Charpentier, premio Nobel de Química en 2020 por su desarrollo de las tijeras genéticas; y Tony Fadell, fundador de iPod. También se ha confirmado la presencia del cantante italiano Andrea Boccelli, autor de una extensa discografía entre la que se encuentran canciones como Vivo por Ella, Bésame mucho o Somos novios.

El festival se celebrará entre el 17 y el 22 de octubre en La Palma y Tenerife

Para la celebración de este evento las instituciones canarias realizarán una inversión de 4,5 millones de euros para su puesta en marcha. En concreto, el Gobierno de Canarias ha presupuestado una partida de 1,5 millones de euros, el Cabildo de Tenerife con una de 2,5 millones y el Cabildo de La Palma aproximadamente 500.000 euros para este fin. Esta aportación supone un millón y medio más de lo que dispuso para realizar el evento en la Isla Bonita.

Cabe recordar que en la edición celebrada en La Palma este 2025, el festival Starmus contó con una aportación de 3,3 millones de euros, 3 del Estado y 300.000 del Cabildo de La Palma. El traspaso de fondos se realizará, como en esta pasada edición, a través de la Fundación Starlight, que será coorganizadora junto a los miembros de Starmus.

Fue precisamente durante la celebración de dicho festival en abril de 2025 en La Palma, cuando el fundador del evento e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Garik Israelian, lanzó el guante al Gobierno de Canarias para mantener esta cita en el tiempo. «No puedes tener infraestructuras científicas como las que dispone Canarias y no comunicar la ciencia que haces al mundo», insistió Israelian durante la rueda de prensa de inauguración del Festival, que se mostró a favor de «realizar algunas acciones cada año».

En dicho momento, Israelian defendió que la «comunicación científica es fundamental» para conseguir que la población se implique en el desarrollo científico. Por esta razón, insistió, «hay que hacer muchos eventos como Starmus para atraer el interés de proyectos tan grandes como el Telescopio de Treinta Metros (TMT)».

El festival ha agradecido el «compromiso» al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, ya que es lo que ha permitido «traer nuevamente al archipiélago este festival internacional que une ciencia, música y exploración, y que situará a Canarias en el centro del diálogo global entre ciencia, cultura y sociedad».