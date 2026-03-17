Igualdad pide más control de los agresores reincidentes y que no se les pueda aplicar penas alternativas a la cárcel

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que su departamento va "trabajar" junto con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial para que se efectúe un mayor seguimiento y control de los maltratadores reincidentes, una vez abandonan la cárcel. "Yo creo que los reincidentes, en ningún caso, pueden tener como pena alternativa medidas en favor de la comunidad. Hay que hacer un seguimiento muy particular de todos ellos una vez son puestos en libertad", ha indicado de forma previa a la celebración de un nuevo Comité de Crisis, destinado a analizar los feminicidios que han tenido lugar en febrero.

La convocatoria, que reúne a todas las autoridades implicadas, se produce en medio de un fuerte repunte de asesinatos machistas. En lo que va de año, ha habido 13 víctimas mortales, siete más que el año pasado en el mismo periodo, a los que hay que añadir dos crímenes vicarios de dos menores. En conjunto, se trata del cómputo más grave desde el 2020, lo que ha motivado que se hayan celebrado ya dos comités de crisis, un órgano que se reúne siempre que en un mes se superan los cinco feminicidios. En febrero, además, se ha producido un cruento crimen múltiple, que ha vuelto a poner de manifiesto los fallos en el control de los agresores, dado que el asesino había sido condenado previamente por secuestro y abuso infantil.

Pero nada ni nadie le impidió acabar con la vida de tres mujeres mediante un incendio en Miranda de Ebro, una de ellas su pareja. En este contexto, Redondo ha admitido que le "preocupa" la reincidencia de los maltratadores y su escaso seguimiento una vez salen de la cárcel, de ahí que Igualdad vaya a pedir a la justicia que efectúe un mayor control una vez que los condenados por violencia machista abandonan la prisión.

Las policías locales

Asimismo, la ministra ha vuelto a insistir en la necesidad de que todos los municipios que tienen policía local se incorporen al sistema de seguimiento integral VioGén, dado que son "las policías locales las que hacen el seguimiento de los agresores reincidentes" y solo una de cada tres ciudades con cuerpo de policía propio forma parte del sistema. En definitiva, en su opinión es necesario "más y mejor coordinación", también con las comunidades autónomas, que a su juicio tienen que implicarse "todavía más".

A este respecto, Redondo se ha mostrado "preocupada" por los pactos autonómicos entre el PP y Vox, donde ha pedido que "los derechos de las mujeres no sean moneda de cambio". "Necesitamos que en esos pactos de Gobierno se deje al margen la lucha contra la violencia de género dado que había un enorme consenso en esta materia, que se está quebrando y nos preocupa que se esté quebrando en las comunidades donde el PP necesita de Vox para gobernar".

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Por último, frente a las cifras de feminicidios "realmente estremecedoras", la ministra de Igualdad ha pedido a "la sociedad entera que reaccione con contundencia", dado que a su juicio hay una continuidad entre la "violencia en las redes sociales y la vida real". "Si no hay una sociedad realmente implicada, muy difícilmente vamos a seguir avanzando y lo primero es dejar de utilizar este tema en la batalla partidista, en la batalla del odio y en la batalla de las redes sociales", ha concluido.