La huelga de médicos tiene un seguimiento del 14% en Canarias

La huelga estatal convocada por los médicos contra la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario ha tenido en Canarias un seguimiento del 14,06% entre los profesionales convocados del Servicio Canario de la Salud (SCS), según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico.

De los 7.100 médicos del sistema público, un total de 4.466 estaban afectados por la convocatoria, de los cuales 628 secundaron el paro en el conjunto de la Atención Primaria y Hospitalaria del archipiélago.

El seguimiento fue desigual entre las distintas áreas de salud. En Gran Canaria participaron en la huelga 337 de los 1.786 profesionales convocados, lo que supone un 18,87%. En Tenerife, el paro fue secundado por 269 de los 2.106 médicos, es decir, un 12,77%.

En el resto de islas el impacto fue menor. En Lanzarote participaron 27 de los 282 facultativos convocados (9,57%), mientras que en Fuerteventura lo hicieron cuatro de los 316 profesionales afectados (1,27%). En La Palma el seguimiento fue del 3,68%, con seis médicos en huelga de los 163 convocados. En El Hierro y en La Gomera no se registró participación en el paro.

Una protesta de alcance estatal

La movilización se enmarca en la huelga convocada en toda España por organizaciones médicas para reclamar la creación de un Estatuto Médico y Facultativo propio, frente a la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad.

En Canarias, el paro coincide además con un nuevo ciclo de movilizaciones impulsado por el colectivo médico para reclamar mejoras laborales y retributivas dentro del sistema sanitario público.

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca) anunció que las protestas se extenderán durante varios días, con jornadas de huelga previstas hasta el 20 de marzo, ampliando así la convocatoria inicial. Esta decisión responde, según el sindicato, a la falta de avances en las negociaciones con la administración sanitaria.

El conflicto, además, no se limita a una sola posición sindical. Mientras el Ministerio de Sanidad anunció un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica para intentar evitar la huelga, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) advirtió de que mantendrá los paros si el departamento no se reúne con el comité de huelga. Según la organización, el pacto recoge avances en participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad, pero no sustituye la necesidad de una negociación directa con los convocantes del paro.

Huelga de médicos en la Plaza de la Feria, Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Demandas específicas en Canarias

Las organizaciones médicas sostienen que, además de las reivindicaciones estatales, existen demandas propias del archipiélago pendientes de resolución. Entre ellas destacan la creación de una mesa de negociación específica para el colectivo médico y la constitución de juntas de personal propias para los facultativos.

También reclaman la equiparación de la carrera profesional con la media de las tres comunidades autónomas con mejores condiciones, la implantación de traslados abiertos y permanentes dentro del SCS y mejoras en la remuneración de las horas de guardia de médicos residentes y especialistas.

A juicio del sindicato, estas medidas son necesarias para evitar la pérdida de profesionales del sistema público. "Estas demandas son esenciales para evitar la fuga de talento y garantizar el futuro de la sanidad pública en Canarias", advierten.

Huelga de médicos en la Plaza de la Feria, Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Impacto en la actividad sanitaria

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, reconoció que la convocatoria ha tenido repercusión en la actividad asistencial. Según explicó, las movilizaciones afectan a consultas y a la programación quirúrgica en los centros sanitarios. "Está siendo complicado, puesto que sí tiene afección a nuestra actividad diaria, en consultas y en quirófanos", señaló.

Goya indicó que los contactos con las organizaciones sindicales han sido "permanentes y constantes", aunque recordó que el origen de la huelga está vinculado principalmente a las negociaciones estatales sobre el Estatuto Marco, un proceso que lidera el Ministerio de Sanidad y en el que las comunidades autónomas no tienen un papel directo.

Ante esta situación, el responsable del SCS pidió comprensión a los usuarios del sistema sanitario. "Aprovechamos para pedir la colaboración y la comprensión tanto a los usuarios como a los trabajadores", señaló, al tiempo que recordó que se trata de un servicio esencial cuya actividad se ve afectada por este tipo de movilizaciones.

Huelga de médicos en la Plaza de la Feria, Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Concentraciones y nuevas movilizaciones

Dentro del calendario de protestas, los sindicatos médicos han convocado además de concentraciones frente a varios centros sanitarios del archipiélago, entre ellas hospitales de El Hierro, La Gomera y Fuerteventura, así como el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria en Tenerife y en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.

Las organizaciones convocantes sostienen que las movilizaciones responden también al incumplimiento de algunos acuerdos alcanzados tras las huelgas sanitarias de 2023 en Canarias y a la falta de avances en cuestiones consideradas prioritarias para el colectivo médico.

Según el sindicato, si no se producen avances en las negociaciones, el conflicto podría prolongarse en las próximas semanas. Mientras tanto, el sistema sanitario continúa funcionando con los servicios mínimos establecidos para garantizar la atención a los pacientes.