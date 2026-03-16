Presunto delito de coacciones
Abren juicio contra el humorista Héctor de Miguel 'Quequé' por acoso a la presidenta de Abogados Cristianos
La Fiscalía reclama dos años de prisión y una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral y considera responsable civil a la Cadena SER
EFE
El Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid ha acordado la apertura de juicio oral contra el humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.
En el auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, se solicita al acusado y, en su caso al responsable civil directo y/o subsidiario, que preste fianza de 8.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.
La acusación particular demanda dos años de prisión por un delito de acoso y dos años de cárcel por un delito de incitación al odio, además de 12.000 euros por perjuicio y daño moral.
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