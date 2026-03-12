Las monjas cismáticas abandonan el convento de Belorado antes de ser desahuciadas calificándose de "mártires del siglo XXI"

Dos años después de romper con la Iglesia conciliar y pocas horas antes de que se hubiera producido su desalojo a la fuerza del monasterio de Belorado por orden judicial, las monjas rebeldes han abandonado el inmueble, exactamente, a las 2:46 horas de la madrugada del jueves, "emprendiendo el camino a un nuevo proyecto".

Según su portavoz, Francisco Canals, en un gesto cargado de simbolismo, la abadesa subió de madrugada al altar del monasterio y apagó la última vela que permanecía encendida. "Acto seguido, ha procedido a apagar los interruptores de la luz, quedando el monasterio completamente a oscuras", señala.

De esta manera, apunta su portavoz las monjas se han marchado discretamente, "con gran dignidad y discreción, amparadas por la intimidad de una noche envolvente, como monjas mártires del siglo XXI, castigadas y maltratadas por defender su fe".

Una furgoneta de mudanzas entrando esta semana al convento de Belorado. / SANTI OTERO

El desahucio, dictado por un juzgado de Briviesca en el que las ex religiosas han estado batallando contra la Iglesia católica, estaba previsto a las 9.30 horas. Ha sido así el abogado de las monjas rebeldes el que ha entregado las llaves a la autoridad judicial.

Según han informado desde el entorno de las ex religiosas, algunas se trasladarán al convento de Derio, en Álava, y otras a una residencia en Toledo, lugares en cualquier caso temporales ya que todavía están sopesando su destino final para seguir manteniendo vida en comunidad.

Y es que las monjas cismáticas han recibido más de una treintena de ofertas a través de la campaña Queremosunconvento.com. En muchos casos, tal y como señala su jefe de prensa, las propuestas recibidas corresponden a espacios que "no reúnen condiciones de habitabilidad, están pendientes de reformas o incluso se trata de conventos bajo el control de la Iglesia conciliar, donde no resulta difícil imaginar que podrían ser vetadas".

Noticias relacionadas

Entre las numerosas iniciativas figuran ofertas de fincas rústicas, casonas y espacios ubicados en la España vaciada. Sin embargo, muchas de ellas "requieren reformas que las monjas no pueden afrontar debido a la falta de recursos económicos". Según explica su portavoz, han llegado propuestas desde Bilbao, Teruel, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Valencia o Andalucía, así como ofrecimientos de espacios vinculados a empresas mineras, inmuebles desatendidos en zonas despobladas, residencias de mayores e incluso habitaciones en domicilios particulares. De acuerdo a las ex religiosas, también han recibido ofrecimientos de viviendas o espacios en el extranjero, especialmente en Francia, Bélgica, Portugal y Nueva York.