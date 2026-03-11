Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la Universidad de Santiago en sus 531 años de historia

Rosa Crujeiras Casais (Ribeira, 1978) será la mujer que liderará la Universidade de Santiago durante los próximos seis años. La comunidad universitaria lo ha decidido este miércoles en la segunda vuelta de unas elecciones que marcan un hito histórico: por primera vez en los 531 años de historia de la institución, una mujer asumirá el Rectorado, convirtiéndose además en la primera rectora de Galicia.

La catedrática de Estatística Operativa se impuso en los cuatro sectores que conforman el electorado de la USC, consolidando su victoria en la segunda vuelta. Obtuvo un total de 1.397 ponderados–, lo que supone un 61,65 % de respaldo. Por su parte, su contrincante, Maite Flores, alcanzó 721 votos ponderados, lo que representa un 31,82 % del apoyo.

Crujeiras obtuvo 666 votos ponderados en el Sector I (Personal docente e investigador con vinculación permanente), 150 en el Sector II (resto del PDI), 424 en el Sector III (estudiantado) y 157 en el Sector IV (Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios). Por su parte, Flores logró 414 votos ponderados en el Sector I, 83 en el Sector II, 169 en el Sector III y 55 en el Sector IV.

En la primera vuelta en la que también estaban como candidatas María José López Couso y Alba Nogueira, Crujeiras había sumado 985 sufragios ponderados, el 41%, frente a los 536 de Flores, el 21%.

En cuanto a la participación, se registraron un total de 9.664 votos emitidos. De ellos, el 87,37 % correspondió al Sector I (personal docente e investigador con vinculación permanente), el 59,37 % al Sector II (resto del PDI), el 26,99 % al Sector III (estudiantado) y el 77,75 % al Sector IV (Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios).

Crujeiras: "Agardo que despois de min veñan moitas reitoras á Universidade de Santiago"

Crujeiras agradeció a la comunidad universitaria el respaldo recibido durante la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la USC. “Quero expresar o meu máis sinceiro agradecemento a toda a comunidade universitaria pola súa participación e pola confianza que dan a este proxecto. Grazas tamén a todas as persoas que fixeron posible esta xornada electoral, ao meu equipo e a quen nos acompañou durante este longo proceso. Agardo seguir contando co voso apoio durante estes seis anos”, afirmó.

En una comparecencia tras conocer los resultados de la votación, Crujeiras también se dirigió a sus rivales y a sus equipos. “Quero tamén dirixir unhas palabras a Maite, Alba e María José, así como a todas as persoas que formaron parte dos seus equipos. Grazas por dar o paso porque hoxe facemos historia e son parte dela", dijo.

Respecto al futuro, Crujeiras aseguró que "a partir de mañá comeza unha nova etapa, marcada polo diálogo, a unidade e o consenso. Queremos sumar a todas aquelas persoas que votaron por outras candidaturas e demostrarlles que este tamén é o seu proxecto”.

Por último, hizo hincapié en la relevancia histórica de su elección para las mujeres en la comunidad universitaria: “Era unha débeda con todas as mulleres que formamos parte desta comunidade que tanto nos custa chegar aos postos de responsabilidade. Chegamos á Reitoría e agardo que despois de min veñan moitas reitoras máis á Universidade de Santiago. Mañá comezamos unha nova etapa", concluyó.

Flores: "Paso a estar a disposición da reitora Crujeiras para, con toda a humildade do mundo, axudar a construír unha USC mellor”

Maite Flores felicitó a Rosa Crujeiras y valoró una jornada que calificó de "histórica" para la Universidade de Santiago. Flores aseguró que desde el primer día de campaña trató de mostrarse tal y como es, "unha persoa sensata, correcta, directa e coherente, e estes resultados non van cambiar o meu estilo”, afirmó. En este sentido, rechazó buscar justificaciones complejas a la derrota. “Cando nas campañas políticas convencionais unha ve na televisión as comparecencias dos perdedores tratando de facer piruetas dialécticas para explicar ou xustificar os resultados, a verdade é que esa forma de actuar non me representa”, manifestó.

La profesora reconoció con claridad el resultado de las urnas y el respaldo de la comunidad universitaria a su rival. “Aquí só había dúas candidatas e dúas opcións: gañar ou perder. E neste caso a comunidade universitaria quixo que a gañadora fose Rosa Crujeiras, polo que non hai que xogar ás adiviñanzas para saber quen perdeu”, señaló. Aunque su candidatura confiaba en mejorar los apoyos tras la primera vuelta, admitió que no fue suficiente: “Tiñamos confianza na remontada, porque percibiamos que os apoios á nosa candidatura ían a máis, pero non chegamos ao respaldo suficiente para gañar e esa é a única realidade que vale”.

Flores explicó que, tras el proceso electoral, regresará a su labor académica y se puso a disposición de la nueva rectora. “A partir de hoxe Maite Flores volve ser unha profesora e unha investigadora máis desta universidade, que pasa a estar a disposición da reitora Crujeiras para, con toda a humildade do mundo, axudar a construír unha USC mellor”, dijo.

Antes de finalizar, la candidata agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo recibido durante la campaña. “Permitídeme tamén darlle as grazas a todos os integrantes do meu equipo, aos da candidatura e aos demais colaboradores, polo seu traballo e o seu compromiso. Quedo en débeda con todos vós e, pola parte que me toca, lamento non ter alcanzado o obxectivo que nos marcamos”.

Proclamación definitiva de la rectora electa el 23 de marzo

La segunda campaña, que se desarrolló del 27 de febrero al 9 de marzo, fue intensa para ambas candidatas. Encuentros con distintos sectores de la USC, llamadas y cafés marcaron la agenda de Rosa Crujeiras y Maite Flores, quienes también participaron en varios debates con los medios.

Durante este periodo, la salida del profesor Luís Míguez de la candidatura de Crujeiras y la incorporación del doctor González Juanatey e Villoslada fueron señaladas por Flores, quien, consciente de los resultados de la primera vuelta, confiaba en la posibilidad de una “remontada”. Por su parte, Crujeiras se mantuvo al margen de estas polémicas, centrando sus esfuerzos en transmitir a la comunidad universitaria “un proxecto de unidade e consenso”.

Noticias relacionadas

La proclamación provisional de la rectora electa tendrá lugar este jueves, 12 de marzo. Tras el período destinado a la presentación de posibles recursos ante la Comisión Electoral Central, la proclamación definitiva se realizará el 23 de marzo. De no surgir novedades, Rosa Crujeiras asumirá oficialmente el cargo ese mismo día en el despacho del histórico Pazo de San Xerome.