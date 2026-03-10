El Hierro reitera al papa 'Don León' su petición de visitar la isla tras el anuncio de su viaje a Canarias

No han pasado dos meses del 19 de enero de 2026, cuando el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, remitió por correo ordinario la primera carta para invitar al papa a conocer la incidencia del fenómeno de la migración en la Isla del Meridiano, y este martes ha reiterado su escrito días después de la visita que realizó la comisión del Vaticano a las capitales del Archipiélago para preparar la agenda del viaje del pontífice, que se ha anunciado para el jueves 11 de junio a Gran Canaria y, al día siguiente, a Tenerife.

Al igual que entonces, el presidente de la Corporación insular se dirige a «Su Santidad, el Papa Don León XIV», como consta en el encabezado de los escritos, para reiterarle «nuevamente el profundo significado que tendría su visita a nuestra Isla», más allá del traslado previsto a las capitales del Archipiélago canario.

Una petición con valor simbólico y pastoral

«Consideramos que una visita a La Restinga tendría un profundo valor pastoral, humano y simbólico», que permitirá «visibilizar de manera directa una realidad que se vive en silencio en el extremo sur de Europa y ofrecer consuelo y esperanza a quienes han sufrido travesías marcadas por la desesperación y el riesgo».

El presidente del Cabildo herreño despliega el ruego que remite al papa en función de tres criterios que abarcan desde la cruda realidad de los números, que evidencian el esfuerzo realizado no solo por las instituciones de la Isla del Meridiano sino también por la población: unas seiscientas personas que viven en La Restinga y que se han organizado de forma anónima y solidaria para cubrir necesidades de los migrantes.

El peso de los datos migratorios

«Los datos reflejan con claridad esta realidad. En 2023 llegaron a Canarias 39.910 personas migrantes, de las cuales 14.535 lo hicieron a través de El Hierro, lo que supuso el 36,4 por ciento del total. En 2024 la situación se intensificó: de las 46.843 personas que alcanzaron las costas canarias, 24.281 llegaron a nuestra isla, el 51,8 % del total. En 2025, aunque el número global de llegadas descendió en el conjunto del archipiélago, la presión migratoria en El Hierro continuó siendo especialmente elevada: de las 17.788 personas que alcanzaron Canarias, 10.760 lo hicieron por esta isla, lo que representa el 60,5 % del total, es decir, tres de cada cinco llegadas. Estas cifras sitúan a El Hierro en el centro de una de las crisis humanitarias más relevantes que se viven actualmente en el entorno europeo», incluye en su escrito Alpidio Armas.

El presidente herreño no solo apela al compromiso social para captar la atención y el interés de ‘Don León’ para visitar la Isla, sino que también recurre al propio pasado migrante de la población, «que ha afrontado esta situación con un espíritu de solidaridad y hospitalidad que forma parte de nuestro pueblo». Y, junto a la dimensión solidaria y humana, Alpidio Armas apela en su carta a «una profunda tradición religiosa y una especial devoción mariana que forma parte de su identidad colectiva».

Tradición religiosa y devoción mariana

«Así pudo comprobarse recientemente durante la celebración de la tradicional Bajada de la Virgen de los Reyes, celebrada el pasado mes de julio, en la que miles de personas participaron con gran asistencia y fervor para acompañar a su patrona, renovando una tradición centenaria que constituye uno de los principales símbolos espirituales y culturales de nuestra isla», añade el presidente herreño, al que solo le falta añadir un… «y si no pregúntele al obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que recién nombrado se estrenó en julio caminando de principio a fin la primera de las dos Bajadas y otras tantas visitas marianas del primer año de episcopado».

La última petición al pontífice

Le insiste al papa para que, aunque la comisión del Vaticano no visitara El Hierro, «valore incluir a la Isla para conocer de primera mano la realidad de uno de los territorios que hoy simbolizan con mayor claridad la frontera atlántica de Europa». Y concluye poniendo al Cabildo a su disposición para facilitar todos los aspectos logísticos que pudieran ser necesarios para llevar a cabo la visita, algo similar a lo que hicieron los entonces príncipes de Asturias —hoy reyes de España—, que se trasladaron en helicóptero el 30 de enero de 2012 a La Restinga. ¿Y por qué no el papa ‘Don León’?.