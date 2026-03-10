El Festival de Málaga estrena la cinta de Mercedes Afonso sobre su hijo con autismo, desaparecido en La Palma: "Que la energía de hoy te muestre el camino a casa"

"Hoy es el día en el que lo invisible se hace visible". Hoy, los paisajes de la isla Bonita y la historia de Airam Concepción, un joven de 20 años con TEA (Trastorno del Espectro Autista) de altas capacidades desaparecido desde el 16 de febrero, se darán a conocer en el Festival de Cine de Málaga. El mapa para tocarte es el título con el que la directora palmera Mercedes Afonso aglutina doce años de la vida de su hijo, protagonista del documental.

A través de un íntimo registro audiovisual, Afonso establece un paralelismo entre la fuerza del paisaje volcánico de La Palma y los brotes de la enfermedad de su hijo, convirtiendo el cine en una herramienta de supervivencia emocional. La película, producida por Lunática Producciones Audiovisuales y Bocacha Film, se estrenará esta tarde a las 18.30 horas en el centro cultural María Victoria Atencia, dentro de la sección oficial de Documentales. La mala fortuna ha hecho que el estreno de esta producción coincida con los que son, a buen seguro, los peores días para esta familia, que sigue sin saber cuál es el paradero de Airam.

"Hoy es el día en el que habíamos decidido abrir nuestro corazón y nuestra intimidad al público y es un momento de alegría para nosotros como familia, aunque las circunstancia sean las que son" Mercedes Afonso — Madre de Airam y directora de 'El mapa para tocarte'

"Hoy es el día en el que habíamos decidido abrir nuestro corazón y nuestra intimidad al público y es un momento de alegría para nosotros como familia, aunque las circunstancias sean las que son", indica Afonso en su última publicación de Instagram. El día de Los Indianos, la fiesta más conocida del carnaval de La Palma, Airam desapareció a causa de un colapso de autismo.

Por este motivo, Mercedes Afonso no estará esta tarde en el festival. Permanecerá, en cambio, en "su querida isla bonita", donde siente a su hijo, "escondido". Gisela Cuevas y Hernán Olivera, representantes de las productoras, acudirán en su lugar a Málaga. Y para acompañar la presentación del proyecto también estará Millán Vázquez, de la distribuidora de la película —Agencia Freak—. "Que toda la energía que genere lo que se muestra hoy te llegue hijo mío, para que encuentres el camino a casa", revela. Y en casa, precisamente, espera la familia de Airam: "Con los brazos y el corazón abierto, comprendiendo y aceptando siempre tus procesos".