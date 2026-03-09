Progenitores con mente asesina

El asesinato de menores a manos de sus padres es uno de los crímenes que mayor impacto tienen en la sociedad y las familias, ya que la muerte la causa una de las personas que más debe velar por la vida de los pequeños. En las últimas dos décadas ha habido varios episodios de estas características en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que han generado gran conmoción a nivel nacional e internacional.

Cada caso tiene su propio transfondo de terror para las víctimas y el autor. Unos tuvieron mayor repercusión y otros se han divulgado mucho menos. El pasado miércoles por la noche, una joven de 29 años presuntamente mató a su bebé en Las Palmas. Y el 20 de febrero, un hombre mató a machetazos a su hijo de 10 años y dejó graves amputaciones a la madre. Estos son otros casos de violencia que han generado un gran impacto en la sociedad.

Los Olivos, Adeje.

En febrero de 2008, un hombre convivió durante horas con los cadáveres de su pareja sentimental y sus dos hijos en una vivienda de Los Olivos (Adeje). Ningún vecino había escuchado peleas en la familia. Tampoco constaban denuncias por malos tratos ni a la mujer ni a los niños, de seis y ocho años. La mujer, Sophia Ivonne, de 44 años, era de origen belga y trabajaba en un hotel. Murió por varias heridas de arma blanca. El hombre, Pascuale M.C., de 49 años, tenía nacionalidad italiana y regentaba una tienda de muebles de cocina. Una hipótesis barajada por los agentes es que el varón tenía problemas económicos y decidió acabar así con su familia. Pascuale falleció por una caída accidental a su terraza.

Vistabella, Santa Cruz.

El 13 de diciembre de 2011, en una casa del barrio de Vistabella, en Santa Cruz de Tenerife, fueron localizados los cadáveres de dos niños, hermanos de madre: Tindaya, de 11 años, y Joseba, de cinco. Días antes, su madre, Sonia Prieto, los había asfixiado con almohadas tras ponerse encima de ellos en lo que pudo empezar como un juego. La familia paterna de Tindaya alertó de que algo extraño ocurría, ya que la niña llevaba días sin ir al colegio. Como inductor del crimen fue detenida la pareja de Sonia, Jesús Cristo Ponce, alias Ponce El Curandero. Ambos fueron condenados a 40 años de cárcel. Días después del crimen, trascendió que los implicados decidieron matar a los menores para evitar que sufrieran la maldad de la sociedad. El 16 de abril del 2025 falleció Ponce, tras salir de prisión, pues padecía una enfermedad terminal.

Piedra hincada, Guía de Isora.

Marzo de 2013. Un hombre natural de Cabo Verde, José Antonio Gomes Soares, estaba en proceso de separación de su mujer, con la que tenía un hijo de cuatro años. La madre quería empezar una nueva vida. Una tarde, armado con un cuchillo, el hombre acudió a la casa de sus suegros para matar a quien había sido su mujer. Como no la encontró, decidió matar a sus suegros. El abuelo falleció en la planta baja de su vivienda, en Piedra Hincada (Guía de Isora). La abuela murió en la escalera. El último en fallecer fue el niño, José Dalmacio. Huyó a un cuarto de la azotea, donde su padre le propinó decenas de puñaladas. Gomes fue condenado a 69 años de prisión en total. Fue un claro episodio de lo que hoy se llama violencia vicaria. La madre del pequeño quedó destrozada a nivel mental. Casi diez años después del triple asesinato, ella denunció que el autor se dedicó a subir a Facebook fotos en actitud cariñosa con su hijo, al que mató de forma brutal.

La Matanza.

Mayo de 2018. Dos jóvenes salieron a la calle, dando gritos, y con una bebé de cinco meses que no daba señales de vida en la Carretera General del Norte, en el casco de La Matanza. Los servicios de emergencias no pudieron salvar a la niña. Según los forenses, en la noche previa, la menor sufrió un traumatismo que le rompió el hígado. Pero el calvario de la pequeña empezó días antes. Tenía golpes en el abdomen, el cráneo, en el lado derecho de la cara y el cuello, en el pecho, en las nalgas y en las extremidades. El joven, pareja de la madre, tenía 19 años y huyó del piso donde ocurrieron los hechos y se escondió en otro del mismo edificio. El Tribunal Supremo confirmó en el 2021 la condena de prisión permanente revisable para los dos acusados de los malos tratos y el asesinato de la bebé.

La Quinta, Adeje.

El alemán Thomas Handrick vivía en el casco de Adeje y estaba en proceso de separación de su mujer, Sylvia, con quien tenía dos hijos, Jakob, de nueve años, y Jonas, de seis. A pesar de ello, la mujer accedió a pasar unas vacaciones en el sur de Tenerife, para que los niños estuvieran unas jornadas con su padre. Thomas urdió un plan para matar a los menores y a su expareja: Les dijo que en la montaña había una cueva donde estaban escondidos unos huevos de Pascua. Tras una dura caminata, desde el casco de Adeje hasta la Boca del Paso, y, desde ahí hasta El Hoyo del Agua, en la parte alta de La Quinta, llegaron a una cavidad. El padre cogió una piedra de gran tamaño y la tiró contra la cabeza de la mujer. El niño mayor trató de ayudarla, pero no lo logró. Y también fue asesinado. Antes de morir, le dijo a su hermano que huyera. Y Jonas le hizo caso. Este menor fue quien reveló a vecinos y autoridades lo que había ocurrido. El hombre fue detenido esa misma noche en su casa de Adeje. Al mediodía del día siguiente fueron hallados los dos cadáveres.

Igueste, Candelaria.

El 27 de abril del 2021, Tomás Gimeno llevó a su casa en Igueste de Candelaria a sus dos hijas, Olivia, de seis años, y Anna, de uno. Allí las asfixió, metió los cadáveres en bolsas de deporte y los cargó en su coche. Tomás había dicho que no soportaba que sus hijas estuvieran cada día con la nueva pareja de su exmujer, Beatriz Zimmermann. Su plan consistía en causar el mayor dolor posible a la madre. Después, subió los cuerpos en su barco, salió a mar abierto y los tiró al océano. A la progenitora le dijo que las niñas iban a estar bien. Poco después, Gimeno supuestamente se sumergió en el oceáno para quitarse la vida. Durante un mes y medio, Zimmermann lanzó mensajes de esperanza, con cartas, fotos y vídeos de las pequeñas. El 10 de junio, el sonar de barrido lateral y el robot Liropus que iban en el barco oceanográfico Ángeles de Alvariño localizaron una bolsa de deportes a un kilómetro de profundidad y a tres millas de la costa de Santa Cruz. En su interior estaba el cadáver de Olivia. Fue un hallazgo increíble, gracias a los investigadores de la Guardia Civil y los científicos. Desde entonces, tales acciones machistas se denominan violencia vicaria por la sociedad.

Breña Alta, La Palma.

El 15 de septiembre del 2025, en una casa del municipio palmero de Breña Alta, una mujer de 32 años, Rebeca, que padecía trastorno del espectro autismo severo, falleció presuntamente después de que su madre, la periodista y poeta Eugenia Paiz, la hubiera obligado a inhalar gas butano. La madre también intentó quitarse la vida por el mismo procedimiento. Pero no lo consiguió. En la actualidad se encuentra en prisión provisional a la espera de la celebración del juicio. Personas cercanas a la ahora acusada aseguran que Paiz cargó en solitario, desde que era una veinteañera, con una responsabilidad muy grande y, al final, la situación de su hija le resultó insoportable. Así acabó una larga trayectoria de lucha por la dignidad y el bienestar de Rebeca ante varias administraciones e, incluso, la Justicia.