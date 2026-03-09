Mujeres cara a cara con el patrimonio: una reconstrucción de la vida cotidiana de la Gáldar prehispánica

La investigación arqueológica en Canarias tiene nombre de mujer. Tres especialistas participarán en el ciclo de conferencias Investigadoras: El material arqueológico de Cueva Pintada, organizado por el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, para acercar al público el valor científico de los materiales arqueológicos recuperados en este yacimiento del norte de la isla. A través de sus aportaciones, las investigadoras explicarán cómo su estudio ha permitido reconstruir aspectos de la vida cotidiana de las poblaciones que habitaron Gáldar entre los siglos VII y XVI d. C a través de elementos, como cerámicas, herramientas líticas o restos faunísticos.

Las jornadas contarán con la participación de destacadas investigadoras pioneras en la ciencia arqueológica. En la primera sesión intervendrá la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y experta en Historia Medieval, María del Cristo González Marrero. La segunda conferencia estará a cargo de la catedrática de la ULPGC y especialista en Prehistoria, Amelia Rodríguez Rodríguez. Por último, la tercera jornada contará con la participación de la directora de la Casa de Colón y doctora de Geografía e Historia, Carmen Gloria Santana Rodríguez.

Entender los métodos de la arqueología

Cada una de estas intervenciones ofrecerá una mirada especializada sobre distintos tipos de materiales arqueológicos y su relevancia para interpretar el pasado de Gran Canaria. De este modo, el público podrá aproximarse a los métodos de estudio que utiliza la arqueología para analizar los restos materiales y comprender aspectos clave de la vida indígena y del periodo posterior a la conquista.

En esta ocasión, las investigadoras mostrarán cómo era la vida indígena y colonial de Canarias a través del análisis de la producción cerámica, la industria lítica y arqueozoología, disciplinas que permiten conocer desde las técnicas de elaboración de objetos cotidianos hasta la alimentación, el aprovechamiento de los recursos naturales o las dinámicas económicas de las comunidades históricas.

La evolución de Canarias desde Gáldar

Como explican desde el museo, esta experiencia divulgativa pretende ampliar el conocimiento de los asistentes sobre la sociedad que habitó Gáldar entre los siglos VII y XVI d. C., un periodo clave para comprender la evolución histórica del Archipiélago y el papel que desempeñó este enclave como uno de los principales centros políticos y culturales de la Gran Canaria prehispánica.

Noticias relacionadas

La actividad tendrá lugar los jueves 12, 19 y 26 de marzo a las 19:00 horas, una iniciativa que se enmarca dentro del programa. El acceso es gratuito y sin inscripción previa hasta completar aforo.