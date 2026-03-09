Más aulas en Infantil y menos en Primaria: así es el arreglo escolar para el curso 2026-2027

La propuesta de arreglo escolar para el próximo curso gana unidades en Educación Infantil y pierde en Primaria. Ese es el resultado del estudio que ha hecho el sindicato STEPV sobre la propuesta de arreglo escolar para el curso 2026-2027 elaborada por la Conselleria de Educación, es decir, la previsión de cambios en aulas de Educación Infantil, Primaria y unidades para alumnado con necesidades específicas (aulas UECO) para el próximo curso. En total, el número de unidades de todas esas modalidades se incrementa en tres, aunque desde el sindicato recuerdan que no es la primera vez que se reduce el número de aulas de Primaria y crecen las de Infantil.

Tanto el primer como el segundo ciclo de Educación Infantil experimentan un crecimiento de unidades respecto al curso pasado en las tres provincias. De hecho, la Educación Infantil es la etapa que registra el mayor crecimiento. En el primer ciclo se pasa de 466 a 489 unidades, lo que supone 23 unidades más en el conjunto del territorio. Este aumento se da en las tres provincias: Alicante pasa de 149 a 154 unidades, Castellón de 153 a 162 y Valencia de 164 a 173.

También el segundo ciclo de Infantil aumenta su oferta. En total se pasa de 3.067 a 3.095 unidades, es decir, 28 más que el curso actual. Alicante sube de 1.134 a 1.148 unidades, Castellón de 636 a 644 y Valencia de 1.297 a 1.303.

Primaria continúa con la reducción de aulas

Sin embargo, la etapa de Primaria pierde unidades. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, se pasa de 7.128 a 7.080 unidades, lo que supone 48 menos. La reducción se concentra principalmente en Alicante, donde las unidades bajan de 2.692 a 2.664, y en Valencia, que pasa de 3.007 a 2.978. En Castellón, en cambio, se produce un ligero aumento, al pasar de 1.429 a 1.439 unidades.

En conjunto, el cuadrante elaborado por el STEPV con los datos de la Conselleria de Educación refleja una tendencia sostenida de crecimiento en Educación Infantil y de reducción en Educación Primaria, una dinámica que se viene repitiendo en los últimos cursos. Es decir, que el aumento de aulas en infantil compensa parcialmente el descenso en primaria, lo que explica que el balance final del sistema sea prácticamente estable, con solo tres unidades más respecto al curso actual.

UECO: ratios por encima de lo legal

Desde el sindicato advierten asimismo que las aulas UECO mantienen el mismo número de unidades a pesar del crecimiento del alumnado con necesidades específicas. En toda la Comunitat Valenciana continúan siendo 194 unidades, repartidas en 84 en Alicante, 33 en Castellón y 77 en Valencia. Esta estabilidad se produce a pesar de que el alumnado con necesidades específicas sigue creciendo, lo que implica que el aumento de estudiantes se está absorbiendo mediante un incremento de la ratio por aula en lugar de crear nuevas unidades, denuncian desde el STEPV.

El sindicato también ha recopilado datos de los arreglos escolares de hace más de una década para estudiar la evolución del número de aulas en las diferentes modalidades y etapas educativas. Los datos reflejan que, en los últimos años se ha consolidado un aumento de unidades en Educación Infantil y una reducción en Educación Primaria, que continuará el curso que viene.

Una tendencia sostenida

En los primeros años de los que se dan datos, entre 2012/13 y 2017/18, el crecimiento fue generalizado en casi todas las etapas. En 2012/13, por ejemplo, aumentaron tanto Infantil (172 aulas más) como Primaria (124 más), junto con ligeros incrementos en Educación Especial (3 aulas más) y en las unidades CIL/UECO (que crecieron en 30). Esta tendencia continuó en los cursos posteriores, especialmente en 2016/17 y 2017/18, cuando Primaria registró incrementos muy significativos (205 y 196 unidades respectivamente), mientras que Infantil también crecía, en parte por la incorporación progresiva de aulas de dos años.

Entre 2018/19 y 2020/21 se mantuvo el crecimiento en prácticamente todas las etapas educativas. Destaca especialmente el curso 2018/19, con un aumento de 205 unidades en Infantil (129 de ellas aulas de dos años) y 122 en Primaria, además de incrementos en Educación Especial (36 unidades más) y en CIL/UECO (con 70 más). El crecimiento se mantuvo en 2019/20 y alcanzó uno de sus puntos más altos en 2020/21, cuando Infantil aumentó en 195 unidades, Primaria en 20, Educación Especial en 23 y CIL/UECO en 86.

Pero a partir del curso 2021/22 se produce un cambio de tendencia. Desde ese momento Educación Primaria comienza a perder unidades de forma continuada, con descensos de 77 en 2021/22, 98 en 2022/23, 78 en 2023/24, 140 en 2024/25, 45 en 2025/26 y una previsión de 48 en 2026/27.

En Educación Infantil, en cambio, la evolución ha sido más irregular pero con tendencia positiva en los últimos cursos. Tras un descenso en 2021/22 (67 unidades menos) y en 2024/25 (64 menos), los datos vuelven a mostrar crecimiento: 44 unidades más en 2025/26 y 51 en la previsión para 2026/27.

En cuanto a Educación Especial, los datos disponibles muestran incrementos moderados en los años en que se registran cifras, como un aumento de 41 en 2016/17, 36 en 2018/19 o 23 en 2020/21. Por su parte, las unidades CIL/UECO experimentaron un crecimiento importante entre 2012/13 y 2020/21. En los últimos cursos, sin embargo, la tendencia es a la estabilidad.