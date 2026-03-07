El Hierro, la Cenicienta del viaje del papa a Canarias

La incidencia del fenómeno de la migración que azota Canarias motivó que autoridades religiosas y civiles colocaran el Archipiélago en el destino del papa Francisco para que, como hizo el pontífice argentino en 2013 en una situación similar que se vivió en la isla italiana de Lampedusa, se trasladara al Archipiélago canario para que su mera presencia ya permitiera visibilizar este fenómeno social y lanzar un grito de auxilio a nivel mundial y a Europa en particular.

Hoy, cuando el Vaticano ya ha confirmado el deseo del sucesor de Francisco de visitar España del 6 al 12 de junio, parece tambalearse una de las dos localidades más azotadas por la migración, caso de la localidad herreña de La Restinga, no así en el caso de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se intensifican los esfuerzos para incluirla en el recorrido por la diócesis de José Mazuelos.

El origen de la invitación al papa

El viaje del papa Francisco a El Hierro, que nació con el pedazo de uno de los cayucos llegados a la Isla del Meridiano y que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, le hizo llegar a Francisco a través de la corresponsal de COPE en el Vaticano, naufraga en un océano de egos.

La visita del anterior papa parecía remota, pero el interés que reconoció por la migración siempre estuvo latente en su pontificado y se vio alimentado por las cartas que le remitía el mandatario regional cada vez que Francisco nombraba a Canarias.

El Archipiélago, y en particular El Hierro, era un destino que anhelaba visitar el argentino Jorge Mario Bergoglio, y se dieron varias circunstancias que animaban esa posibilidad, hasta el punto de que Canarias era un lugar preferente para la visita del papa; era solo cuestión de buscar la oportunidad.

Se planteó una escala de paso en alguna visita a África, incluso no se descartó como alto rumbo a Argentina. Cuando ya la salud pasaba factura al pontífice y se descartaban largos traslados, incluso se habló de una visita directa desde el Vaticano. Cuando se veía más cerca la llegada de Francisco a Canarias, su fallecimiento truncó las expectativas y se llegó a temer que todas las gestiones iniciadas desde octubre de 2020 se quedaran en la carpeta que incluía las diferentes alternativas de la visita.

La gestación del viaje

‘Vaticano: destino Canarias’ se alimentó gracias al entusiasmo de José Mazuelos, quien recién nombrado obispo de la diócesis de la provincia oriental —6 de julio de 2020— hizo frente común con Bernardo Álvarez, prelado de Tenerife.

Un mes después del nombramiento de quien había sido obispo de Jerez desde 2009, se vive una situación desorbitante en el muelle de Arguineguín, en la localidad de Mogán, donde se llegaron a hacinar unas 2.600 personas.

La incidencia no solo desbordó los recursos, sino que incluso coincidió con la falta de colaboración que encontraba Canarias fuera de sus fronteras. De ahí que se intensificara el grito de auxilio tanto a nivel nacional como internacional, coincidiendo además no solo con la poca implicación, sino también con un emergente sector social que rechaza abiertamente la migración.

Los obispos canarios José Mazuelos y Bernardo Álvarez, coincidiendo con su visita al Vaticano para informar de la situación, reiteraron la necesidad de ayuda, demanda a la que se sumó el presidente canario. Es más, el propio Mazuelos explicaría a Clavijo los pasos a seguir para que pudiera fructificar la visita del papa a Canarias. La renuncia por enfermedad prelado Bernardo Álvarez (fallecido en noviembre de 2025) y el nombramiento del precisamente de un grancanario, Eloy Santiago, como sucesor -mayo de 2025-, consolidan a Mazuelos como interlocutor en Canarias para la visita del papa.

La Restinga, puerta de entrada a Europa

Arguineguín acogió el llamado ‘muelle de la vergüenza’, pero La Restinga afronta desde entonces el fenómeno de la migración, hasta el punto de que ninguna isla de Canarias como El Hierro ha sido y es la más azotada por esta situación.

Solo este año soporta el 60 % de las llegadas en cayucos, la última el 10 de febrero, en la que se trasladaban 110 personas. A eso se suma que la Isla del Meridiano es la puerta de entrada de migrantes situada en el sur de Europa.

«No se entiende que venga el papa y no visite Canarias», admiten las autoridades herreñas sin pretender abrir un conflicto diplomático en el Archipiélago.

La sensación en El Hierro

Después de que el miércoles y jueves la comisión del Vaticano visitara Gran Canaria y Tenerife, y pasara de largo por El Hierro, la sensación de los herreños es que se vendió la visita del papa por la migración y se han preocupado más en garantizar su presencia en las dos islas grandes que en permitir que León XIV conozca la puerta de entrada de tantos migrantes que llegan a El Hierro en busca de una oportunidad de vida y también palpe la solidaridad de los más de seiscientos vecinos de La Restinga, que conviven con este fenómeno.

Una opción aún posible

Aunque remota, visitar El Hierro tendría cabida la tarde del jueves 11 de junio, día que el papa estará en Gran Canaria. Se podría trasladar en helicóptero hasta La Restinga y regresar, pero pasaría la noche en Tenerife —y no en el Palacio Episcopal de Mazuelos— y tiemblan los equilibrios entre diócesis.

Está previsto que León XIV recorra la mañana del viernes 12 de junio La Laguna y, a primera hora de la tarde, presida la misa en el puerto de Santa Cruz para cerrar su visita a España.

En aras de reivindicar el sentido del viaje, la migración, se contempla que el papa acuda al centro de acogida de Las Raíces si finalmente llega la mañana del 12 de junio desde Gran Canaria.

La última palabra del papa

El Hierro, que ya tiene garantizadas las oraciones del papa, confía en la última palabra de León XIV cuando la comisión del Vaticano le plantee las opciones sopesadas.