Educando en Justicia: el IES Luis Diego Cuscoy visita el Palacio de Justicia de Arona

Diecinueve alumnos y alumnas de cuarto curso de la ESO y primero de Bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Diego Cuscoy, de Arona (Santa Cruz de Tenerife) acudieron este jueves, 5 de marzo a la convocatoria de Educar en Justicia. El grupo, capitaneado por los profesores José Lorenzo Chinea Cáceres y Gara Chinea García, asistió a la celebración de una serie de juicios por delitos leves en la Plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arona.

El alumnado respondía a la convocatoria del programa Educar en Justicia, que lleva a cabo en las Islas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno autónomo.

Se trata del tercer año en el que el IES Luis Diego Cuscoy se apunta a la experiencia. Tanto los profesores como la directiva la consideran una actividad de altísimo nivel y “muy productiva”.

En la Plaza número cuatro fueron recibidos por su magistrado titular, Nelson Díaz Frías, que les abrió las puertas de la sala de vistas para que asistieran a la celebración de una serie de juicios por delitos leves. Asimismo, atendió a sus múltiples preguntas y explicó de manera amena y educativa los aspectos más llamativos de este tipo de juicios.

Para completar el programa, alumnos y profesores realizaron una visita a los calabozos del Palacio de Justicia de Arona. El alumnado pudo entrar en las celdas y conocer la sala de reconocimientos en rueda de detenidos, recibiendo todo tipo de explicaciones sobre la labor de custodia por parte de la Policía Nacional.

Visitaron la Sala de Bodas, curiosearon en los libros del Registro Civil y disfrutaron de encuentros con una médico forense y varios miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. José Lorenzo Chinea calificó la visita de “muy completa”.