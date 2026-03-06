Canarias lanza una 'ganga' para sus mayores: vacaciones en Murcia con todo incluido por 150 euros

Vacaciones a precio de ganga. En eso se basa la nueva iniciativa de la Consejería de Bienestar Social, Canarias se mueve, que permitirá a 600 personas mayores de 60 años disfrutar de unas vacaciones en Murcia. Por 150 euros, los interesados podrán beneficiarse de un viaje de una semana que contempla: traslados en avión ―tanto desde islas capitalinas como de las que no―, excursiones, alojamiento y manutención en régimen de pensión completa. El proyecto se enmarca dentro del plan Maresía, de la Dirección General de Mayores y Participación Activa. Y prevé la realización de doce viajes entre abril y octubre de este 2026.

"Sin duda, es una gran oportunidad para que nuestros mayores puedan disfrutar de unos días diferentes y compartir la experiencia de viajar en un grupo", indicó esta mañana la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante la presentación de la campaña. Pues las vacaciones se disfrutarán en grupos de 50 personas y el único requisito es ser residente en Canarias y tener más de 60 años.

Viajar con acompañante

"La iniciativa parte de una prueba piloto que realizamos el año pasado y que tuvo una gran acogida", explicó la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer. En este sentido, en los viajes también se incluyen actividades culturales, traslados y atención durante las 24 horas a los participantes. Y las personas interesadas podrán disfrutar de esta experiencia junto a sus acompañantes ―cónyuges, parejas y familiares que sean mayores de edad―.

Por otro lado, además de facilitar la movilidad de las personas mayores de Canarias, el programa tiene por objetivos proporcionar una atención integral a esta parte de la población. Asimismo, pretende potenciar acciones que redunden en una mejora de su calidad de vida y combatir la soledad no deseada. "El plan Maresía promueve que las personas, independientemente de donde vivan, puedan envejecer con salud, con autonomía y dignidad", apuntó Meseguer.

Itinerario

Los mayores que se lancen a esta aventura se hospedarán el Hotel Traíña, que cuenta con cuatro estrellas y está totalmente equipado. Está situado en el centro del pueblo de San Pedro del Pinatar. Allí, disfrutarán de las playas de la zona, ya que el alojamiento se encuentra a 800 metros de la costa. Y también podrán visitar lugares de interés turístico y zonas comerciales en menos de 15 minutos desde el hotel.

Las excursiones de los tres primeros días se realizarán a Cartagena, Alcantarilla, Ciudad de Murcia, San Pedro del Pintar y Cabo de Palos. El cuarto día se trasladarán a Totana y Sierra de Espuña, y también visitarán Elche y Huerto del Cura. Después de esta penúltima jornada del viaje, visitarán en el quinto día Lorca y se acercarán a conocer el Museo Minero de la Unión. Por último, viajarán hasta Caravaca de la Cruz, para una degustación de productos típicos, y Ceheguín. Tras este último destino, regresarán a casa.

¿Cómo solicitar las vacaciones?

El primer viaje estará previsto para el 12 de abril. Y a partir de ahí, se realizará una escapada cada semana hasta el 23 de octubre, que finalizará el último traslado de los doce planeados. Las personas interesadas podrán ponerse en contacto con Nautalia Viajes a través del correo canarias.semueve@nautaliaviajes.es o el teléfono 657 120 718. Y la selección de los participantes se establecerá por orden de inscripción.