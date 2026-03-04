Los puertos de Canarias se cuelan entre los más contaminantes de Europa. Las instalaciones portuarias de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife entran en el ránking de los treinta puertos europeos con mayor emisiones de dióxido de carbono. Y cuando se trata dióxido de azufre, la capital de la provincia oriental escala hasta situarse en el segundo puesto. Esta es una de las principales conclusiones que revela el estudio Investigando el potencial de electrificación de los ferris en Europa del consorcio europeo Transport and Environment (T&E), que monitoriza el impacto ambiental del transporte. A diferencia de estudios anteriores, esta vez, T&E se ha centrado exclusivamente en el impacto de los buques de pasajeros.

Con más de 4.000 viajes y unos 19 barcos operativos, el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en el puesto 23 con mayor contaminación por dióxido de carbono. El atracadero acumula, según el informe, un total de 133.471 toneladas de este compuesto, generadas tanto durante la navegación de los barcos como durante su estancia en puerto. Mientras, el de Santa Cruz de Tenerife, en el puesto 30, aglutina unas 114.839 toneladas –con una flota compuesta por 18 barcos y la realización de 4.755 viajes–.

Otras ciudades de España

No obstante, los puertos de Canarias no son los únicos de España que entran dentro de este ránking. De hecho, el de Barcelona es el puerto europeo cuyos ferris emiten mayor contaminación por dióxido de carbono. Con 42 barcos y unos 3.000 viajes anuales, Barcelona acumula unas 327.000 toneladas de dióxido de carbono, más del doble que Gran Canaria. Y el de Algeciras, en Cádiz, también entra en el top diez de las instalaciones portuarias más contaminadas en cuanto a dióxido de azufre se refiere, en el último puesto.

En el contexto internacional, además de Barcelona, Dublín y Nápoles son responsables de más contaminación atmosférica tóxica por dióxido de azufre que todos los coches que circulan en esas ciudades, según dicho estudio. Y es que la capital de Irlanda también supera a Las Palmas de Gran Canaria y se posiciona como la ciudad portuaria más contaminada de Europa por dióxido de azufre. En el tercer puesto está Holyhead, en Gales.

Nuevas zonas de control

Sin embargo, esta situación general está llamada a cambiar en 2027, cuando se implementen nuevas Zonas de Control de Emisiones que limitarán la contaminación atmosférica causada por combustibles marítimos en el Atlántico Nororiental. Aunque el informe anticipa que, incluso en ese caso, los puertos de Canarias no revertirán la situación. De hecho, insisten en que se convertirán en los más contaminados de Europa, ya que las instalaciones de las Islas no pasarán a formar parte de ese espacio de control y los ferris no tendrán la obligación de cumplir los requisitos de emisiones.

En esta misma línea, T&E advierte de que aun con este tipo de restricciones –similares a las que ya están en vigor en el mediterráneo–, hay ciudades como Barcelona donde los barcos aún emiten 1,8 veces más de dióxido de azufre que todos los coches de la capital.

Alternativas

La transición a ferris eléctricos es una solución viable y, además, rentable, que ya está empezando a despegar en Europa. A diferencia de otros sectores del transporte marítimo, los barcos de pasajeros son fáciles de electrificar, dado su menor tamaño y sus rutas fijas. En este contexto, T&E estima que al menos el 60% de la flota europea de estos barcos podría funcionar con baterías para 2035, e insisten en que más de la mitad de las rutas, el 52%, serían más económicas de operar con electricidad que con los buques de combustibles fósiles.

Según el informe, y aplicando esta alternativa, la electrificación y la hibridación podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono de los transbordadores hasta en un 42 %. Además de mejorar la calidad del aire en las ciudades portuarias y, al mismo tiempo, reducir los costes operativos. No obstante, hay obstáculos que dificultan esta expansión de los ferris eléctricos como, por ejemplo, la infraestructura de carga. Aunque desde el consorcio aseguran que no se trata de una cuestión «tan complicada» e indican que el 57 % de los puertos solo necesitaría pequeños cargadores de menos de 5 megavatios para hacer frente a las operaciones de los ferries eléctricos.

Barcos “viejos y contaminantes”

El estudio desvela que la edad media de los barcos de pasajeros que navegan en Europa es de 26 años, una antigüedad que complica su modernización. «Los ferries desempeñan un papel vital en la conexión de las islas europeas con el continente; sin embargo, muchos son viejos y contaminantes, lo que los hace perjudiciales para el clima y la salud de las personas que viven cerca de los puertos», destacan desde la empresa.

Y es que solo en 2023, los 1.043 ferries europeos analizados por T&E, muchos de ellos de pequeño tamaño, emitieron a la atmósfera 13,4 millones de toneladas de dióxido de carbono, el equivalente a 6,6 millones de coches al año. La responsable de políticas marítimas de T&E, Felix Klann, señaló que «los ferries deberían conectar comunidades, no contaminarlas». Asimismo, recordó que hay demasiados barcos quemando combustibles fósiles contaminantes y lanzando aire tóxico a las ciudades portuarias europeas. «Su electrificación podría reducir drásticamente las emisiones y brindar un aire fresco a millones de personas», concluyó.