Tribunales
La Junta de Andalucía se personará en la causa que investiga el accidente de trenes de Adamuz: "Hay que estar al lado de las víctimas"
Carolina España, portavoz del Gobierno regional, cree que se debe "reclamar la verdad sobre lo ocurrido"
Domingo Díaz
La Junta de Andalucía se personará próximamente "con toda seguridad" en la causa judicial que investiga el accidente de trenes de Adamuz. Así lo ha asegurado Carolina España, portavoz del ejecutivo regional tras la celebración del Consejo de Gobierno. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, plaza 2, es el encargado de instruir un caso en el que ya han solicitado su personación casi una decena de acusaciones populares.
España ha trasladado a los medios que "hay que estar al lado de las víctimas" y defender sus intereses. Además, insistió en que "lo vamos a hacer hasta el final". "Si la mejor opción es personarse lo haremos. Estamos ya trabajando con el gabinete jurídico sobre esa personación y con toda seguridad se hará próximamente", recalcó la portavoz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía.
En el mismo sentido, volvió a incidir en que se debe "reclamar la verdad" sobre lo ocurrido en el accidente de Adamuz. Por eso cree que se debe acompañar a las víctimas que exigen justicia y conocer la verdad. "En ello seguiremos".
Autorizada la extracción de las cajas negras
Cabe recordar que mañana, 5 de marzo, tendrá ocasión en Madrid, en la sede de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y en presencia de la Policía Judicial y un letrado de la administración de justicia, el volcado de la información y el análisis del contenido de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz. Así lo autorizó en un auto fechado el pasado viernes el Tribunal de Instancia de Montoro, plaza 2.
El auto también autoriza el acceso y extracción de los datos de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo. La juez ha dado permiso igualmente para usar cualquier programa informático que verifique "la integridad de los archivos", su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés.
Durante la realización de estas diligencias habrá policía judicial vigilando en todo momento y se levantará acta del proceso por parte de un letrado de la administración de justicia. El auto recalca que se hará "obteniendo evidencias digitales" del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos.
El hecho de que se analicen en Madrid y no en Montoro se debe a evitar los riesgos de un posible desplazamiento de los equipos de grabación. La idea es "garantizar la unidad de acto" y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos.
