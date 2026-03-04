Uno de cada cuatro españoles usa aplicaciones para ligar

Los españoles se separan más, pero siguen creyendo en el amor. Tras dos años de descenso continuado, las disoluciones matrimoniales repuntaron en 2024 un 8% (86.595) aunque no se alcanzaron los niveles de antes de la pandemia, según certificó el INE este verano. A pesar de esta realidad, el amor está muy presente en el día a día. Al menos, eso se desprende de la nueva encuesta realizada por el CIS sobre la percepción social del amor y publicada esta mañana. Siete de cada diez (71%) personas residentes en España están convencidas de que para tener una vida satisfactoria es importante gozar de una relación amorosa. Los técnicos del CIS también han preguntado sobre las aplicaciones de citas para ligar, utilizadas por una de cada cuatro españoles.

Los mitos del amor romántico sigue estando muy presentes: el 64% está muy o bastante de aucuerdo con la frase "el amor verdadero lo puede todo"

Siete de cada diez españoles mantiene actualmente una relación amorosa o sentimental, según la encuesta del CIS, realizada el pasado mes de enero con más de 5.000 entrevistas. La práctica totalidad de los encuestados (97%) con relaciones declara que lo suyo es la monogamia mientras que el 1,8% afirma estar en una relación abierta y el 0,6% señala que practica el poliamor.

Las relaciones veteranas (con una duración de entre 11 y 20 años) concentran el mayor porcentaje de los encuestadas (18%). La inmensa mayoría (80%) piensa que el amor puede existir perfectamente sin necesidad de relaciones sexuales. Es más, casi el 93% asegura que, hoy en día, no todo el mundo entiende lo mismo por amor. Entre los que no tienen pareja, un 41% afirma que les gustaría mucho o bastante tenerla pero un porcentaje superior (57%) afirma lo contrario.

El peso de la religión

Entre otras cuestiones, el CIS ha preguntado a los encuestados sobre la influencia de la religión en el amor. El matrimonio religioso sigue siendo el modelo que predomina entre las parejas en España (38,5%) frente al civil o la vida en pareja. Algo más de la mitad cree que la religión tiene poca influencia en la manera de entender el amor y las relaciones sexuales en nuestra sociedad, mientras un nada desdeñable 44% indica que influye “mucho o bastante”.

Los técnicos del CIS también han preguntado sobre las aplicaciones de citas para ligar, conocidas por el 86% de los encuestados y utilizadas por el 25%, el mismo porcentaje que asegura que tiene perfil propio. Entre los que indican que se han creado un perfil, casi un 72% afirma que alguna vez ha tenido una cita con una persona conocida en una de esas apps. Un 67% cree que es falso que sea más fácil encontrar el amor así que de manera tradicional, pero un 65% reconoce que es más fácil encontrar sexo. Un 73% asegura que los usuarios mienten en estas aplicaciones.

Antes que el amor, la salud es la prioridad personal más importante. Le sigue la familia (98%) y la amistad (94%). El cuatro lugar (91,5%) lo ocupa el amor. Cuando se habla de amor en general, casi el 60% piensa en el amor de pareja o conyugal mientras que un porcentaje similar se refiere al amor familiar. Es decir, nietos, nietas, hermanos y hermanas, progenitores. Otro porcentaje más discreto (24%) se refiere al amor filial con los hijos e hijas. Pensar en el amor es pensar mucho o bastante en la felicidad para el 95% de los encuestados. Un porcentaje casi idéntico también lo asocia con el compromiso y un poderoso 93% lo identifica con la igualdad.

El 76% piensa que uno de los principales enemigos para el amor son las prisas de la vida actual

El 76% piensa que uno de los principales enemigos para el amor son las prisas de la vida actual, algo en lo que no está de acuerdo otro 22% que está poco o nada de acuerdo con esta idea. La encuesta del CIS confirma que los mitos del amor romántico sigue estando muy presentes: el 64% está muy o bastante de acuerdo con la frase el amor verdadero lo puede todo, algo en lo que están en desacuerdo el 35%. En cuanto a la afirmación el amor funciona como el mercado, con la ley de la oferta y la demanda, ocho de cada diez aseguran que no están de acuerdo, mientras que un 17% lo está mucho o bastante

Lo más positivo de tener una relación amorosa o sentimental para los encuestados es compartir la vida con alguien (38%), formar una familia (17%) y, disfrutar del día a día (14%). Un 72% cree que es importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual en las relaciones amorosas y un porcentaje superior, opina igual de los viajes en pareja. Algo más de la mitad están convencidos de que cuidar la pareja significa hacerse regalos. Un 64,3% de encuestados no cree que la forma de entender el amor dependa de la ideología de las personas, aunque un 33,6% afirma que sí.