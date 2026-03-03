Una pausa en la actividad sísmica del Teide: ¿qué dicen los expertos sobre el volcán canario?

En las últimas 72 horas se ha producido una significativa actividad sísmica en el Teide, el volcán que corona el centro de Tenerife (Islas Canarias, España), generando preocupación y curiosidad tanto entre residentes como entre científicos. Según datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), la serie de enjambres sísmicos continuó este fin de semana, aunque con una pausa de actividad más prolongada que en días anteriores. Sin embargo, expertos recalcan que estos fenómenos no indican, por ahora, un peligro inmediato de erupción volcánica.

Un fin de semana de contrastes: de repunte a tregua

La primera parte del fin de semana estuvo marcada por al menos siete enjambres sísmicos registrados desde el 18 de febrero de 2026 en Las Cañadas del Teide, una figura geográfica que rodea el cráter principal del volcán. Estos enjambres concentraron centenares de microsismos de baja magnitud —muchos imperceptibles para la población— a profundidades típicas de entre 7 y 10 kilómetros bajo el terreno volcánico.

No obstante, desde la madrugada del domingo hasta el lunes, los sismógrafos del IGN detectaron una pausa más prolongada en la secuencia de temblores, equivalente a unas 48 horas sin nuevos enjambres significativos. Este lapso ha sido la mayor tregua observada en los últimos diez días, según los datos analizados por los equipos científicos.

¿Qué dicen los científicos?

Para el portavoz del IGN, Rubén López, la actividad actual se mantiene dentro de un “escenario de tranquilidad” y no hay indicios robustos de que se esté preparando una erupción inminente en el Teide. López ha señalado que las señales sísmicas responden más a fenómenos internos de baja frecuencia, relacionados con el movimiento de fluidos en el subsuelo, que a un ascenso verdadero de magma hacia la superficie.

Este tipo de eventos, conocidos como “enjambres sísmicos híbridos”, han sido monitorizados de forma continua por Involcan y la Red Sísmica Canaria desde años atrás. Los patrones registrados —que incluyen ondas de baja frecuencia y profundas— sugieren que pueden corresponderse con interacciones entre roca fracturada y fluidos (gas y agua) dentro del sistema hidrotermal volcánico, y no con un desplazamiento magmático con potencial eruptivo inmediato.

El terremoto sentido en Tenerife y Gran Canaria: ¿relación con el Teide?

El jueves anterior al fin de semana, a las 12:26 horas, un terremoto de magnitud 4,1 ML fue registrado entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Este sismo fue claramente percibido por miles de personas en diversos municipios y presentaba una profundidad de unos 10 km, con intensidades de hasta IV en la escala de Mercalli, que mide los efectos de los temblores en personas y estructuras.

Según el Instituto Geográfico Nacional, este sismo no estaría directamente relacionado con la actividad bajo el Teide, sino que se produjo en la zona conocida como Volcán de Enmedio, un área con alta densidad sísmica natural. En esta región se registran entre 400 y 500 terremotos al año, de los cuales solo un pequeño porcentaje supera magnitudes perceptibles por la población.

Comparativa histórica y contexto geológico

El Teide, con sus 3.718 metros de altura sobre el nivel del mar, es el pico más alto de España y forma parte de la estructura volcánica de Tenerife. Su historia geológica refleja múltiples eventos eruptivos y periodos de actividad interna, aunque su última erupción histórica fue hace más de 100 años y corresponde a un lateral del volcán (Chinyero, 1909).

Asimismo, la persistencia de enjambres sísmicos en profundidad desde 2016 ha sido objeto de seguimiento científico continuo, y diversos estudios internacionales han explorado el subsuelo del volcán mediante técnicas avanzadas como tomografía sísmica y magnetotelúrica para caracterizar las estructuras internas y los sistemas hidrotermales que pueden generar señales sísmicas sin implicar actividad eruptiva superficial.

¿Por qué ocurre esta actividad repetida?

Los movimientos laterales de roca y fluidos bajo el Teide están ligados a la dinámica natural de volcanes que, aunque no eruptivos en el corto plazo, mantienen circulación de gases y agua subterránea junto con presiones variables de magma en profundidad. Este modelo explica cómo se generan enjambres de terremotos pequeños y frecuencias bajas, sin que ello signifique necesariamente un ascenso de magma hacia la superficie inmediata.

A pesar de la percepción que puede generar la repetición de temblores y la cobertura mediática, las autoridades científicas han adoptado un tono prudente y calmado, subrayando que:

No hay evidencia técnica sólida que apunte a una erupción del Teide en el corto o medio plazo (semanas o meses).

La secuencia sísmica actual, aunque inusual por su duración, forma parte de un patrón conocido de actividad interna desde 2016.

La reciente pausa en los enjambres y la falta de cambios significativos en la deformación del terreno o emisiones de gases apoyan una visión de tranquilidad relativa.

Asimismo, la coordinación entre redes científicas nacionales e internacionales —incluyendo el análisis de ondas sísmicas y datos geofísicos compatibles con estudios europeos y españoles— continúa proporcionando información en tiempo real para asegurar que cualquier cambio significativo en la dinámica volcánica sea detectado con rapidez y precisión.

En definitiva, este fin de semana ha evidenciado tanto la complejidad del sistema geológico del Teide como la eficacia de los sistemas de vigilancia volcánica en las Islas Canarias. Aunque la tierra sigue susurrando bajo uno de los íconos naturales de España, no hay señales claras de una catástrofe inminente, sino más bien un recordatorio de que los volcanes activos respiran en silencio durante años antes de manifestar cualquier ruptura dramática.