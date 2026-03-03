De celebrar el MIR en Sri Lanka a no poder volver a España: nueve médicos andaluces atrapados por la guerra en Oriente Próximo

"Estamos preocupados porque estamos lejos de casa y de nuestras familias, pero al ser un grupo de nueve personas nos sentimos arropados entre nosotros". Con estas palabras, Álvaro Luceño resume para El Correo de Andalucía la situación que viven ocho jóvenes andaluces y un extremeño, todos médicos recién graduados, atrapados en Sri Lanka, tras el cierre del espacio aéreo provocado por la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán.

El grupo llegó a la isla el pasado 21 de febrero para celebrar la superación del examen Médico Interno Residente (MIR), un viaje planificado con seis meses de antelación que se ha convertido en una pesadilla logística. "Cuando llevamos aquí siete días nos encontramos con la noticia de que había estallado la guerra en Oriente Próximo y que el espacio aéreo estaba clausurado. No le dimos más vueltas porque pensábamos que habría una desescalada, pero lo que nos hemos encontrado ha sido totalmente lo contrario, la situación va a peor", afirma Luceño.

Cancelaciones indefinidas y falta de respuesta

La compañía aérea Etihad Airways comunicó a la cancelación de los vuelos de manera indefinida, situación que dejó a los viajeros en un limbo. "Teníamos la vuelta programada la madrugada del 3 de marzo, pero nos han informado que seguramente se posponga hasta el 9 de marzo", explica el joven médico.

Según detalla, tanto las gestiones personales como las realizadas a través de su agencia de viajes han resultado ineficaz: "Hemos intentado hablar con la compañía aérea tanto nosotros como la agencia, pero apenas obtenemos respuesta. Lo único que nos dicen es que teóricamente en una semana podrían reestructurarnos el vuelo".

La aerolínea les habría ofrecido como única opción el reembolso del dinero sin garantizar una solución inmediata: "La solución que nos ha dado la aerolínea es que nos devuelven el dinero, pero no tendríamos garantía de encontrar otro vuelo de vuelta. Estamos atrapados sin saber muy bien qué hacer ni con quién hablar".

A la espera de una solución

Actualmente, el grupo se encuentra alojado en un complejo cercano al aeropuerto internacional de Colombo, la capital del país asiático, a la espera de posibles vuelos de emergencia o reestructuraciones de última hora. "Nos han facilitado un sitio muy cercano al aeropuerto, por si surge un vuelo de repatriación o alguna plaza disponible para regresar a España", explica Luceño.

A pesar de la incomodidad y la preocupación, los jóvenes intentan mantenerse unidos: "Al ser un grupo grande, que nos conocemos hace años y hemos convivido mucho, intentamos ayudarnos entre nosotros y sobrellevarlo de la mejor manera posible", comenta el portavoz del grupo. Los gastos derivados de los días extra de estancia como alojamiento, manutención y desplazamientos correrán, según les ha informado la agencia de viajes, a cargo de esta: "Nos han pedido que guardemos todos los tickets de compra para poder justificar los gastos más adelante".

Noticias relacionadas

Mientras la comunidad internacional observa con atención el deterioro de la situación en Oriente Próximo, estos nueve españoles permanecen pendientes de cualquier novedad. "Solo pedimos visibilidad para que nuestra situación se conozca y podamos encontrar una solución lo antes posible", concluye Luceño.