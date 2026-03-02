Paracetamol, el reto que pone en riesgo la salud de los adolescentes

Todo empieza en el botiquín de casa con un medicamento muy común, fácil de conseguir en las farmacias y aparentemente inofensivo. Sin embargo, en la pantalla del móvil puede adquirir otro significado y su consumo puede convertirse en una práctica peligrosa. En las últimas semanas, la ingesta excesiva de paracetamol –un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas– se ha viralizado en redes sociales como TikTok, donde algunos contenidos banalizan sus riesgos y convierten una conducta que puede llegar a ser letal en un reto compartido por los adolescentes. El desafío en tan absurdo como cierto: competir por quién permanece más tiempo hospitalizado tras una sobredosis. Según informan desde los cuatro grandes hospitales del Archipiélago –Insular-Materno, Doctor Negrín, Universitario de Canarias y Nuestra Señora de Candelaria–, por ahora, no se han registrado intoxicaciones en las Islas asociadas a este fenómeno.

Pero, ¿qué puede empujar a un adolescente a participar en un reto que pone en jaque su salud? Según explica la psicóloga Nayara Ortega, en esta etapa de la vida confluyen dos procesos claves. Por un lado, se encuentra el sistema emocional, que madura antes que el sistema de control, lo que hace que los jóvenes se sientan más atraídos por la novedad y el riesgo. Por otro, la necesidad de pertenencia y de ser aceptado por un grupo. «El hecho de formar parte de este tipo de desafíos puede otorgar reconocimiento inmediato, estatus, e incluso, contribuir a la construcción de una identidad social basada en ideas como ‘soy popular’, ‘soy atrevido’ o ‘no soy un cobarde’», detalla la experta.

La profesional también hace hincapié en el poder de los likes y en cómo la cantidad de visualizaciones que alcanzan las publicaciones tiene un impacto real en el desarrollo emocional y social de los adolescentes. «Recibir un like activa el sistema dopaminérgico del cerebro, que está relacionado con la recompensa, el placer y la motivación. Esta respuesta se interpreta como validación social y refuerza la conducta que la ha generado», explica.

Un círculo vicioso

Así, se crea un círculo vicioso: se publica contenido, se recibe atención y se repite la acción para obtener de nuevo esa recompensa. «Como consecuencia, el autoconcepto puede empezar a depender de la opinión externa, un hecho que debilita la autoestima y genera ansiedad por la imagen y la aceptación social», aclara la psicóloga.

A todo esto se suman diversos mecanismos psicológicos. Y es que en la pubertad se tiende a priorizar las recompensas inmediatas frente a las consecuencias que pueden acontecer a medio y largo plazo. «Los adolescentes suelen sobrestimar su capacidad de control y minimizar los riesgos asociados a determinadas conductas, lo que refuerza la decisión de participar. También influye el efecto de imitación», comenta Ortega.

La especialista recuerda que los progenitores desempeñan un papel educativo fundamental. Por ello, insiste en la importancia de que establezcan límites cuando los menores hagan uso de las redes sociales. «También es necesario fomentar el desarrollo de una autoestima positiva vinculada a diferentes áreas de la vida para que no dependa solo del número de likes o seguidores», remarca. Además, aconseja consultar a los profesionales cuando se observen cambios significativos en las conductas de los hijos.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas advierten de los peligros de esta práctica viral, que en países como Francia, Alemania o Estados Unidos lleva años promoviéndose. «En las farmacias españolas vendemos presentaciones de paracetamol en envases de 10 comprimidos de un gramo cada uno sin necesidad de receta, por ejemplo. Para un adolescente, el hecho de consumir entre tres y cuatro gramos ya puede ser una dosis muy peligrosa», alerta Loreto Gómez, presidenta de la citada institución colegial, que además indica que en el territorio nacional no existe una normativa que establezca un límite de edad para la dispensación de medicamentos.

A juicio de la boticaria, este tipo de retos en redes sociales deberían ser tipificados como un delito contra la salud pública. «No hay que olvidar que la adolescencia es una etapa vulnerable y muchas veces los jóvenes tienen más miedo de que sus amigos les dejen de lado a ingresar en un hospital por una intoxicación», apostilla.

Una sobredosis de paracetamol puede provocar la muerte. Entre las primeras 12 y 24 horas tras una ingesta excesiva aparecen náuseas, vómitos, diarreas y sudoración. En ese momento, es fundamental que el menor confiese lo que ha tomado para descartar otras sustancias y acudir de inmediato al hospital para hacer un lavado de estómago y un aspirado gástrico.

A las 24 y 48 horas, si no se ha hecho este procedimiento, el fármaco ya ha pasado por el hígado y las enzimas hepáticas se disparan. «Se pueden producir daños irreversibles en el órgano, e incluso la muerte», resalta Loreto Gómez.

La experta considera que puede existir una falsa percepción de seguridad por tratarse de un fármaco que se vende sin receta médica. Por ello, insiste en la necesidad de extremar la precaución con todos los medicamentos. «No son bombones. Contienen principios activos, tienen dosis máximas de seguridad y pueden causar efectos secundarios, por lo que no se pueden banalizar», concluye.