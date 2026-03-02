Fundación IDIS impulsa un plan común de IA para el sector sanitario

La regulación, la gobernanza y el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito sanitario centraron el debate de una jornada que también puso el foco en la gestión del dato y en cómo esta tecnología está impactando en la labor diaria de los profesionales de la salud.

En este contexto, Fundación IDIS, que ejerce como entidad conectora del sector sanitario privado, ha activado una ambiciosa estrategia en torno a la IA con un proyecto de carácter plurianual que se extenderá hasta junio de 2028. El objetivo: analizar el punto de partida del sector, plantear líneas de actuación conjuntas y medir el grado de madurez alcanzado al finalizar el periodo.

La iniciativa arranca bajo el sello “IDIS-Lab”, concebido como un espacio permanente de reflexión e innovación. Su primera cita, titulada “IA: la revolución que transforma la salud”, reunió a especialistas del ámbito sanitario y tecnológico para debatir sobre el papel que puede desempeñar el sector privado en esta transformación.

La IA ya es presente en la toma de decisiones sanitarias

El presidente de la Fundación IDIS, Fernando Campos, fue el encargado de inaugurar el encuentro. En su intervención subrayó que la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa futura para instalarse en la realidad cotidiana del sistema sanitario.

"Hablar de Inteligencia Artificial es hablar de decisiones que se están tomando hoy y que van a condicionar cómo cuidamos de las personas, cómo trabajan nuestros profesionales y cómo garantizamos la sostenibilidad de nuestro sistema de salud en los próximos años", afirmó.

El proyecto cuenta con el respaldo de KPMG en España. Natán Díaz Carazo, socio responsable de Sectors Business Consulting para Consulting Corporates de la firma, explicó que la IA está transformando la planificación y prestación de los servicios sanitarios.

“La inteligencia artificial está redefiniendo el modo en que se planifican, gestionan y prestan los servicios de salud, y nuestro compromiso es aportar rigor metodológico, visión y capacidad de ejecución para que esta innovación se traduzca en un auténtico cambio de paradigma, seguro y orientado al impacto. Desde KPMG consideramos esencial impulsar modelos de colaboración que permitan integrar estas tecnologías de manera responsable y coordinada, avanzando hacia un sistema sanitario más eficiente, sostenible y centrado en las personas”.

NEXO IA: estrategia común y vigilancia del uso de la tecnología

Durante la jornada, la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, presentó NEXO IA, una iniciativa pensada para incorporar la Inteligencia Artificial en los distintos flujos de valor del sector sanitario, desde la atención y el diagnóstico hasta la gestión de pacientes.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, defiende que la inteligencia artificial no sustituye al profesional sanitario, sino que desarrolla exponencialmente la capacidad de conocimiento

El proyecto pretende dotar al sector de estrategias claras, infraestructuras adecuadas y un modelo de gobernanza sólido, incluyendo un sistema de seguimiento y monitorización del uso de la IA en la sanidad privada. Además, NEXO IA busca fomentar el intercambio de experiencias entre los miembros de la Fundación para generar sinergias y extender aquellas prácticas que aporten valor real tanto al sistema como a los pacientes.

Entre sus líneas de actuación destacan seis objetivos prioritarios: analizar las iniciativas ya en marcha, articular estrategias compartidas, formar a los profesionales en el uso ético de la tecnología, recopilar buenas prácticas, informar sobre avances relevantes y difundir los resultados obtenidos en términos de mejora asistencial y resultados en salud.

Casos reales y el reto de la gobernanza del dato

La jornada incluyó también la intervención de Julio Mayol, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC) y catedrático de cirugía en la Universidad Complutense, quien defendió que la clave no reside únicamente en digitalizar procesos, sino en generar valor tangible a través de mejores resultados clínicos y una gestión más eficiente de los recursos.

Mayol señaló algunos de los grandes desafíos actuales del sistema sanitario, como el aumento de la cronicidad, la falta de profesionales o la variabilidad en la atención, y puso el acento en la necesidad de establecer marcos éticos, regulatorios y de gobernanza que aseguren una implantación prudente y segura de la IA.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda moderada por Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS, en la que participaron Pedro Álvarez de la Gala, head of Digital Innovation and Customer Experience en Roche; David Labajo Izquierdo, director de Innovación Southern Europe en Siemens Healthineers; Jesús Sánchez Mena, director Corporativo de Informática y Transformación Digital en HM Hospitales; y Manuel Vázquez, director de Data e Innovación para Sanitas y Bupa ELA.

En este espacio se analizaron cuestiones como el valor real que aporta la IA y su incorporación efectiva a la práctica clínica. Los ponentes compartieron ejemplos concretos en los que esta tecnología ya está contribuyendo a mejorar resultados clínicos, agilizar diagnósticos con mayor precisión, optimizar la gestión y ampliar el alcance de la investigación reduciendo tiempos y recursos.

El cierre corrió a cargo de Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, quien subrayó el potencial transformador de la Inteligencia Artificial. “La Inteligencia Artificial es una palanca para aumentar la eficiencia y la calidad en los sistemas, para eliminar burocracia, automatizar la gestión del dato y liberar tiempo de los profesionales, en pro de la investigación y del trato directo con los pacientes”, afirmó.

Fernández-Valmayor insistió en que el principal desafío no es tanto tecnológico como estructural: la gobernanza del dato, la interoperabilidad entre sistemas y la generación de confianza serán determinantes para que la IA se consolide como una herramienta útil y sostenible.

La jornada ha servido, además, como punto de partida de un proyecto en el que ya colaboran más de 40 entidades del ámbito asistencial, asegurador, farmacéutico y tecnológico, reforzando la apuesta conjunta de la Fundación IDIS por un modelo sanitario más innovador, eficiente y centrado en las personas.