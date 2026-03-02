Ángela Molina protagoniza la campaña del 8M de Igualdad contra la "reacción machista"

El Ministerio de Igualdad ha presentado este lunes su campaña para el 8M, protagonizada por la actriz Ángela Molina y titulada 'Mujeres de alto valor', con la que pretenden reutilizar el término popularizado en redes sociales 'mujer de valor', que defiende una vuelta a los roles de género tradicionales.

"Ángela Molina es nuestra musa, nuestra guerrera, nuestra mujer de máximo valor que representa a todas esas mujeres que se niegan a seguir con esta reacción machista que pretende devolvernos al miedo, a la oscuridad y al silencio del que hemos salido hace tiempo", ha aseverado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La campaña retrata una serie de recomendaciones extraídas de las redes sociales para esas nuevas mujeres, como cuidar su apariencia "sin buscar llamar la atención", ser "exclusivas" (en el plano sexual) o ser "puras, sumisas y fieles", y termina con el aviso "no dejaremos que el pasado avance".

"Las mujeres de valor no son otras que las mujeres tradicionales, que asumen los roles de género de sus abuelas y bisabuelas, abnegadas esposas, madres por encima de todo y reprimidas al ámbito doméstico e íntimo", ha denunciado Redondo, quien ha avisado de que esta es una forma "sutil" de violencia basada en la "romantización de los roles tradicionales de género".

"Aquí hemos puesto el foco, rechazando y haciendo visible esos nuevos modos de violencia contra las mujeres que son sutiles y pretenden captar la atención y las voluntades de las más jóvenes", ha remarcado la ministra

El anuncio, dirigido por la cineasta Claudia Llosa, se difundirá en televisión, radio, prensa, redes sociales, pantallas digitales y en las calles entre el 4 y el 22 de marzo.

"Que nadie pueda decir que no la ha visto", ha reseñado la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, que ha definido la campaña como "un recordatorio colectivo de que la igualdad no retrocede si la sociedad no retrocede".

"Tomar las calles" con "distintos acentos"

Sobre el hecho de que el movimiento feminista vuelva a marchar un año más separado en las manifestaciones convocadas para el 8M en Madrid, Redondo ha reconocido que el feminismo "tiene distintos acentos" y ha reivindicado que lo importante es "tomar las calles".

"Creo que eso es lo importante, tener en cuenta lo que nos une y no lo que nos separa, y ser conscientes de que la calle nos pertenece porque la democracia es parte de nuestra reivindicación. Lo importante es el acento común de tomar las calles y reivindicar la igualdad", ha señalado.

La ministra tampoco ha desvelado si acudirá a alguna de las marchas de Madrid o si, por el contrario, optará por ir a la de Valladolid. "Me han invitado a participar y creo que es un momento muy adecuado", ha explicado. Asimismo, tampoco ha dado información sobre la fecha en la que Igualdad pretende convocar el próximo comité de crisis para analizar los recientes asesinatos machistas. "Cuanto antes", ha asegurado Redondo, quien ha excusado el retraso en la necesidad de "cuadrar" la fecha con muchas instituciones diferentes.