La Fundación Canaria Sonsoles Soriano dispone de una nueva herramienta para ‘medir’ su eficacia y cuantificar su valor social

La Fundación Canaria Sonsoles Soriano Bugnion trabaja para garantizar los apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual para el ejercicio de su capacidad jurídica. Además de defender sus derechos, bienestar y calidad de vida. Aunque esa labor ha demostrado ser eficaz, no siempre se visibilizaba su impacto de manera medible. Hasta ahora. La nueva iniciativa de la fundación, financiada por Fundación CajaCanarias, aspira a traducir sus acciones en resultados tangibles, y poner así en valor la repercusión real de la asociación.

«Decisión con impacto es un proyecto innovador que para nosotros tiene gran valor, ya que nos permite medir el impacto social y real de las labores que desempeñamos», indica la directora de la fundación, Tania Paredes. En este sentido, el objetivo principal es implementar un sistema de medición basado en la metodología de Retorno Social de la Inversión (SROI) –que permite medir, gestionar y monetizar el valor social, ambiental y económico generado por la organización–. «De esta manera podremos conocer en profundidad la repercusión de nuestros actos y mejorar en aquellas áreas con puntos débiles», agrega. Pero sobre todo, la iniciativa servirá para poner en valor los cambios reales que provoca la fundación en la vida de los usuarios.

Mayor transparencia

«El proyecto se enmarca en un contexto en el que cada vez se exige un mayor grado de transparencia y en donde no solo nos preguntan qué hacemos, sino también cuáles son esos resultados», explica. Y agrega que no se trata exclusivamente de cuantificar actividades, sino de comprender el cambio profundo en la trayectoria vital de cada individuo.

En la actualidad, la fundación brinda apoyo a 72 usuarios con discapacidad intelectual. Y quizás lo más llamativo de esta propuesta es que sitúa a esas personas como protagonistas del proceso. «Es un proyecto bonito por la metodología inclusiva que presenta», insiste. Son ellos los que diseñarán los indicadores a tener en cuenta durante el análisis de las acciones sociales y los que intervendrán en la evaluación de resultados. «Juegan un papel fundamental porque son los que nos indicarán cuáles son los apoyos más importantes para ellos», agrega.

Beneficios para las personas beneficiarias

Con esta metodología, los usuarios obtendrán mayor protagonismo y empoderamiento personal. Y a través de herramientas adaptadas, podrán participar en el proceso y expresar sus percepciones. Por otro lado, la iniciativa mejorará la calidad de los apoyos, ya que reconocerá los aspectos a reforzar. «Pero lo mejor es que aumentará el bienestar emocional y relacional de los usuarios», detalla Paredes. No obstante, el impacto de este proyecto no ataña exclusivamente a los usuarios de la fundación. «Se expande hacia las familias y las organizaciones», indica.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase inicial. «Estamos en esa primera parte de formación del equipo y de estudio de documentos», menciona. Sin embargo, en menos de un mes comenzarán a recabar los primeros datos. «Y para final de año podremos comunicar con cifras exactas el impacto real de la labor de la fundación», concluye.