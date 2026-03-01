Diez proyectos sociales para construir una Canarias más igualitaria

Un total de diez entidades desarrollarán en el Archipiélago diez proyectos innovadores con un objetivo claro: ayudar a los colectivos más vulnerables, desde personas en riesgo de exclusión social hasta las que conviven con alguna discapacidad, pasando por quienes sufren una adicción.

La Fundación CajaCanarias ha destinado, en esta edición de la convocatoria de Ayudas a Proyectos de Innovación Social, 400.000 euros para mejorar las condiciones de vida de estas personas vulnerables. Y con la idea de fomentar la igualdad de oportunidades que redunden en la mejora y bienestar de estos colectivos, ha seleccionado diez entidades del tercer sector que detectan sus necesidades y se encargan de dar respuesta.

Proyectos seleccionados

La Associação Prevenir, por ejemplo, es una de las beneficiarias. Esta entidad de origen portugués, pero con delegación en España, destinará la financiación al proyecto Somos personas únicas e igual de importantes, cuyo fin es la detección y atención temprana de niños y niñas en riesgo de exclusión social. Y dirigido a la misma franja de edad, destaca el proyecto Comunica +, impulsado por la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias. Su propuesta tiene por objetivo promover el desarrollo cognitivo de menores con sordera. Y lo hará a través de acciones de intervención en los ámbitos socioculturales y educativos.

Por otro lado, dos de las iniciativas seleccionadas pondrán el foco en la promoción de la salud y autonomía de distintos colectivos. Mientras que la Fundación Sonsoles Soriano centra su propuesta Decisión con impacto en las personas con discapacidad intelectual, Párkinson Tenerife se presenta con Opia, dirigido a los enfermos con párkinson.

Iniciativas para la promoción de la salud

En este ámbito de la salud, la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate), que lleva años demostrando su compromiso con la salud y el bienestar frente al cáncer de mama, también ha sido seleccionada. Con el proyecto Ámate y CajaCanarias, la entidad acompañará a las personas diagnosticadas durante el proceso oncológico, atendiendo no solo las necesidades físicas, sino también el impacto emocional que conlleva la enfermedad.

El proyecto Nexo, de ANTAD Adicciones, impulsará la prevención y la atención de las adicciones y las violencias. Y Bordando el cuidado, de la Asociación Educación para la convivencia Mosaico Canarias, pondrá el foco en la prevención de las violencias de género. A través del arte y feminismo, la entidad logrará su objetivo mediante intervenciones socioculturales y educativas.

Red de apoyo para personas con discapacidad

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, por su parte, pretende establecer una red de apoyo legal para el desarrollo comunitario y la participación ciudadana. Y en esta línea de dinamismo social, Afedes conecta, de la Asociación Afedes, destinará la financiación a la inserción sociolaboral de personas en riesgo de vulnerabilidad.

Por último, la Asociación para la promoción del empleo y la cohesión social, con su proyecto Tibiciena, propone una iniciativa para la atención a la mejora de la calidad de vida y promoción del envejecimiento activo –que se centra en la gestión emocional a través del movimiento–.

En este sentido, la multiplicidad de los ámbitos de actuación de los proyectos evidencia la necesidad de mejorar y desarrollar actuaciones relacionadas y coherentes con la situación socioeconómica que atraviesa la comunidad canaria.

Más de 560.000 isleños en exclusión

Según datos del Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias 2025, de la Fundación FOESSA, en las Islas hay más de 560.000 isleños que se encuentran en situación de exclusión social. Lo que supone el 25,5% de la población del Archipiélago.

El acceso a la vivienda se sitúa como el principal factor que condiciona esa exclusión, afectando ya a una tercera parte de la población (33,5%). Y al menos unas 515.000 personas experimentan situaciones de vivienda insegura o inadecuada, incluyendo casos de hacinamiento grave, insalubridad o tenencia precaria.

Atención a la inmigración

La Fundación CajaCanarias también resolvió la primera convocatoria de Ayudas a Proyectos de Atención a la Inmigración, que repartirá 100.000 euros entre cinco entidades beneficiarias con el objetivo de favorecer la acogida, la integración social y la laboral de personas extranjeras, migrantes y refugiadas.

Una de ellas es la Asociación Provivienda y su programa de acogida integral para inmigrantes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, una iniciativa dirigida a promocionar y asesorar en materia de salud, educación, atención social, vivienda y empleo a personas que llegan a Canarias desde otras partes del mundo, sobre todo, desde el continente africano.

Las mujeres, mayor riesgo de ser vulnerables

En una línea similar, el proyecto Brotes, de la Asociación Rayuela, también se centra en la recepción y atención humanitaria de personas migrantes y la iniciativa Regularizando, promovida por FÜNDEC, quiere echarles una mano en áreas como la educación, la vivienda o el empleo. Mientras, Alis Canarias optó por la sensibilización, para fomentar la convivencia intercultural en las Islas y para desmontar bulos racistas y xenófobos.

Dentro de este colectivo, de por sí vulnerable, las mujeres son un grupo especialmente expuesto a la pobreza, a la exclusión social y a las violencias machistas. Por ello, la entidad Mercedes Machado, con Aliadas en ruta, ofrecerá acompañamiento a mujeres migrantes.