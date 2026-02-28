El tipo más siniestro del 23-F

De soslayo estratégico, como siempre, aparece el comandante Cortina Prieto entre los papeles desclasificados del 23-F. Está y no está en todas las salsas, o se lo imaginan flotando entre todas ellas. Ya por ello Manuel Vázquez Montalbán, en su libro Mis almuerzos con gente inquietante (Planeta 1984), lo matriculó como “dodecafronte” frente a la simpleza de un “bifronte” Antonio Tejero. En la liberación de pliegos, manuscritos y hojas volanderas de Sánchez, su ubicuidad se escurre como maestro de ceremonia de otro golpe militar a posteriori, también en 1981, en el día de la onomástica de Juan Carlos I, con el capitán general de Canarias Jesús González del Yerro al frente. Una de las especialidades del jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID era mantener la ansiedad golpista, al margen de las posibilidades de éxito o no de la asonada. Plasmar en un papel anónimo la supuesta operación era un triunfo desinformativo para tensar los nervios de una democracia de cristal.

El agente secreto o espía resultó imputado en la trama que asaltó el Congreso de los Diputados por las confesiones de Tejero, que habló de una reunión prepatoria en la que se encontró a un Cortina “borracho de verborrea”, afirmó el teniente coronel de la Guardia Civil ante el tribunal. Pero salió absuelto y con un aumento de su aureola de personaje siniestro. No se pudo probar, entre otras cuestiones, que estuviese en las filigranas del golpe: los principales acusados, como Jaime Milans del Bosch, le hicieron el vacío al considerarlo el máximo inspirador bajo el impulso de órdenes superiores que el comandante no quiso desvelar. En román paladino, supo nadar y guardar la ropa. Otros más atrevidos (con Cortina hay que se serlo) le atribuyen una aceleración de la llamada solución Armada para hacerla explosionar, convertir el “¡todo el mundo al suelo, coño!” en un sainete y ¡viva a la democracia! Para él, los laureados, excombatientes de la División Azul, lo instrumentalizaron para darle al 23-F la pátina del consentimiento del rey. Por cierto, compañero de promoción.

En los papeles recién desclasificados hay un documento sobre el conocimiento previo por parte de seis agentes del CESID del asalto al hemiciclo. Y en los mismos se cita a Cortina, del que se dice: “No está comprobado que lo supiera”, aunque añade que “hay indicios de que así fuera”. O sea, la misma impresión aceitosa que provocó que se fuese de rositas; no obstante, uno de sus subalternos, al agente Vicente Gómez Iglesias, se comió el marrón. Le cayeron seis años. Fue indultado en 1984.

A Vázquez Montalban le costó para la entrevista llegar a un acuerdo con aquel elemento “ilustrado del que emana economía, geopolítica, polemología, historia subterránea interpretada por los servicios de información, ciencia política, ciencias sociales”. Le puso condiciones leoninas, como poder leer íntegramente la entrevista y acatar las correcciones (incluidas las ajenas a sus respuestas) que dispusiese. El escritor las aceptó. Era caza mayor, aunque al menor apretón de tuerca (“¿cuándo contará usted todo lo que sabe sobre el golpe del 23-F?) saliese con: “Lea el sumario. Allí he contado todo lo que sé”.

En la oscuridad, algún destilado: “El ejército no era redentorista. Redentorista era la sociedad y, dentro de la sociedad, el sector con más poder económico, político y social el que pedía ese redentorismo del ejército. Los militares no dan golpes de Estado en el vacío, sin base social. ¿Por qué ganó Franco en España o Pinochet en Chile? Porque estaban respaldados por parte de la sociedad. Los redentoristas a ciegas, a pecho descubierto, a salga lo que salga, fracasan”. Por supuesto que no aclaró si era su pensamiento con respecto al 23-F: “No quiero cebarme con unos compañeros ni complacerme en un tema doloroso para la gran familia del ejército, pero lo del 23-F no tuvo un tratamiento objetivo, serio”.

El periodista Martín Prieto fue testigo de la fugacidad estelar de Cortina para quemar con llama de mechero cualquier hebra que le uniese al triunvirato Tejero-Armada-Milans. Las preguntas del fiscal en las vistas orales de Campamento caían en el estómago de un cocodrilo y allí morían. No movían ni un divertículo. Escribía el cronista sobre el siniestro: “Este comandante de la promoción del rey, que siempre ha servido de destinos de espionaje y contraespionaje, habla con una voz nasal e irritante. El mismo se irrita en ocasiones y convierte el interrogatorio del fiscal en un diálogo atropellado (…), y es un prodigio para las construcciones verbales derivativas y subordinadas; abre canales, acequias, desagües, ramales laterales a medida que progresa (…) hasta perder a su auditorio en frondosidades”.

Formado espiritualmente en el Frente de Juventudes, el comandante del CESIS aprovechó su agenda franquista y tardofranquista para seguir en el machito con la Transición y más, traficando con información, seguridad, asesorando e influyendo en la industria armamentística. No tiene entrada en Wikipedia, siempre en el tenebrismo. En 1991, sirviendo en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército, fue sancionado por el ministerio de Narcís Serra por la filtración de los planes de la participación de España en la Guerra del Golfo. No he encontrado por ningún lado referencia alguna sobre si cría o no malvas. En 1983 su padre apareció carbonizado por un extraño incendio en el piso familiar de la calle Biarritz, precisamente el que Tejero señaló como punto de encuentro golpista en el juicio del 23-F. El luctuoso suceso fue durante un robo. Cortina negó que fuese un ajuste de cuentas. Su perfil lúgubre regresa para salar la herida de un tótem que nunca desfallece: ninguna conspiración descansa en paz. Se retroalimenta.