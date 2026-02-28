“Tierra Firme” lanza otra edición de formación profesional en Senegal

Femete ya trabaja en la segunda edición del proyecto “Tierra Firme: Capacitación en Fontanería en Senegal 2025-2026”, una iniciativa de cooperación internacional liderada y financiada íntegramente por el Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de jóvenes en Senegal a través de formación técnica de calidad vinculada a sectores con alta demanda laboral.

Esta nueva edición consolida y amplía los resultados obtenidos en la fase anterior, reforzando el enfoque práctico y la transferencia de conocimiento como herramientas clave para favorecer la inserción sociolaboral de la juventud senegalesa.

En el marco de los trabajos preparatorios, el pasado mes de diciembre la responsable del Departamento de Proyectos de Femete, Désirée Brito Rodríguez, se desplazó a Senegal, acompañada por representantes del Gobierno de Canarias, la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) y la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. Durante la visita se mantuvieron reuniones con entidades locales estratégicas para coordinar la ejecución del proyecto y afianzar las alianzas necesarias para su correcto desarrollo.

Además de la formación principal en Fontanería, esta segunda edición incorpora dos novedades relevantes: una formación de formadores en Canarias, orientada a reforzar las competencias técnicas y pedagógicas de la docente senegalesa, y una formación complementaria en mantenimiento de edificios, desarrollada en colaboración con Femepa y la FLC, dirigida al alumnado con mejores expedientes académicos.

Oportunidades reales y sostenibles

Valorando esta nueva edición de “Tierra Firme”, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, subraya que “demuestra que la cooperación internacional basada en formación técnica y alianzas sólidas genera oportunidades reales y sostenibles. El liderazgo y la financiación íntegra del Gobierno de Canarias permiten trasladar el conocimiento y la experiencia del tejido empresarial canario a contextos donde la capacitación es clave para construir futuro”.

Asimismo, Jiménez Arranz destaca que “este proyecto refuerza el compromiso de Femete con una cooperación responsable y transformadora, alineada con las necesidades reales del territorio y del mercado laboral. Apostar por la cualificación profesional es apostar por la autonomía, la dignidad y el desarrollo a largo plazo de las personas”.