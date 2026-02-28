Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 28 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 28 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 04, 05, 06, 12, 24 y 47. El número complementario es el 01 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 1607263, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Juan del Val: 'Siempre tuve claro que tarde o temprano iban a venir a por mí
- Juan del Val: “Yo nunca he visto a cinco amigos ir juntos al teatro, pero sí veo a cinco amigas”
- El quiosco bar de la plaza Weyler cierra sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras finalizar la concesión
- Muere una mujer de 40 años en un accidente tras ser atropellada en Tenerife
- El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife mantiene, por ahora, su calendario para 2027
- CD Tenerife - Real Avilés Industrial: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
- Sábado negro en las carreteras de Tenerife: segundo accidente mortal por atropello
- Empate con un poco de todo del Tenerife ante el Avilés en el Heliodoro