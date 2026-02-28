Canarias hace historia en SpainSkills 2026: dos estudiantes representarán a España en el Mundial de China

La delegación canaria que ha participado en el campeonato nacional SpainSkills 2026, celebrado esta semana en Madrid y organizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha firmado un resultado histórico al lograr, en modalidad de competición, dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce, a las que se suman, en modalidad de exhibición, una plata y un bronce más. Especialmente relevante es el doble oro ya que, por primera vez, dos estudiantes del archipiélago representarán a España en el campeonato mundial WorldSkills Shanghai 2026, que se celebrará en China en septiembre, un hito sin precedentes para la FP canaria.

Dos oros: carpintería y servicio de restaurante y bar

En concreto, los dos oros se han logrado en las modalidades de Carpintería y Servicio de Restaurante y Bar. El primero fue conseguido por Matías Alejo Segovia Mitrovich, del Instituto de Educación Secundaria (IES) Geneto, en Tenerife. El segundo lo obtuvo Laura Daniela Puerto Osorio, que logró su clasificación en el certamen regional representando al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de las Nieves, en La Palma, y que actualmente cursa sus estudios en el CIFP Virgen de Candelaria, en Tenerife. Ambos triunfos permitirán que los dos estudiantes integren la delegación española en el Mundial de China, situando a la Formación Profesional canaria en la élite nacional y proyectando el talento del alumnado del archipiélago en el ámbito internacional.

A estos resultados se suma la medalla de plata obtenida por Lucía María Alemán Marrero, del CIFP César Manrique, en Tenerife, en la modalidad de Animación 3D y Juegos, así como los bronces alcanzados por Noé González de la Rosa, del CIFP Las Indias, en Tecnología de la Moda, y por Silvia Peña Raya, del CIFP en Adeje, en Recepción Hotelera.

Tres medallas en exhibición

Además, en las modalidades de exhibición, la delegación canaria sumó otros dos reconocimientos. Daira Santana Suárez, del CIFP Majada Marcial, en Fuerteventura, obtuvo la medalla de plata en Farmacia y Parafarmacia. Por su parte, Tristán Tato Duque, del CIFP Zonzamas, en Lanzarote, logró la medalla de bronce en Energías Renovables.

Estos logros reflejan un éxito histórico para la FP del archipiélago y el compromiso del profesorado, la calidad de los centros educativos y la apuesta estratégica de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes por una Formación Profesional moderna, especializada y alineada con los sectores productivos de mayor proyección.