Discapacidad de más de 45%
La Seguridad Social facilitará la jubilación anticipada a los enfermos de párkinson, espina bífida o con daños renales
El Gobierno reformará la lista de patologías con discapacidad acreditada que permiten anticipar el retiro hasta los 56 años
La Seguridad Social facilitará que los trabajadores enfermos de párkinson, espina bifida, enfermedades renales o lesiones medulares, entre otros, puedan jubilarse antes sin perder pensión. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha anunciado este jueves un cambio reglamentario que incluirá 11 nuevas patologías en el listado oficial de discapacidades que permiten acceder al retiro anticipado. Una medida que podría entrar en vigor a partir del segundo semestre del año y que busca beneficiar a unas 50.000 personas que actualmente están trabajando.
Actualmente, la normativa permite que las personas con una discapacidad reconocida del 45% o más puedan jubilarse antes si su dolencia se deriva de enfermedades como la parálisis cerebral, esquizofrenia, esclerosis múltiple o síndrome de Tourette, entre otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tenerife encadenará cuatro días festivos en abril: estas son las fechas
- Desaparecen en Santa Cruz de Tenerife doce inmuebles que iban a ser protegidos
- Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife
- El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife mientras realiza un viaje privado a la Isla
- El Teide ruge: así se escucha el interior del volcán en plena actividad sísmica en el oeste de Tenerife
- Giro del tiempo en Tenerife este miércoles: lluvia en el norte, menos calor y viento fuerte, con aviso de la Aemet por calima en Canarias
- Detenido por el apuñalamiento de un varón en un barrio de Tenerife
- Santa Cruz de Tenerife amplia el plazo para que los chicharreros planteen ideas que mejoren la ciudad