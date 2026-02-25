Así será la visita del papa a Tenerife: recorrerá La Laguna, visitará la Catedral y cerrará su viaje a España con una misa en el Puerto de Tenerife

A las siete de la mañana de este miércoles 25 de febrero, los coordinadores diocesanos de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife se levantaron con el mensaje de la Oficina de Comunicación del Vaticano, que pedía estar prevenidos porque a las once horas —hora canaria— la Santa Sede haría oficial el anuncio de que el papa visitaría España.

El anuncio oficial del Vaticano

A la hora convenida se divulgó el número 0159 del Bollettino de la Sala Stampa della Santa Sede. Algo así como el boletín oficial del Vaticano, en el que se informaba, en italiano y español y en el último punto incluido en un comunicado de tres folios, del anuncio del viaje apostólico a España: «acogiendo la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo».

Aunque se mantiene el sigilo, los contactos previos establecen que el papa llegará a Madrid el 6 de junio y está confirmado que el día 10 presidirá la eucaristía pontifical en la Sagrada Familia, en Barcelona, para trasladarse el 11 a Gran Canaria y el 12 a Tenerife.

'Cónclaves' secretos y preparativos en marcha

«La prudencia y responsabilidad en los preparativos necesarios ante la posibilidad de la visita» ha presidido en las últimas semanas los cónclaves secretos entre el prelado nivariense, Eloy Santiago; el coordinador de la visita, Antonio Pérez Morales; y el ecónomo de la Diócesis, Víctor Oliva, con alcaldes de Santa Cruz, La Laguna y la Presidencia del Cabildo de Tenerife, que se han sucedido en tres ocasiones. La última, el pasado domingo, tras la reunión entre la comisión diocesana y los interlocutores de la Conferencia Episcopal Española.

Presididos casi por un secreto de confesión, se han realizado contactos para avanzar en las alternativas que se les plantearán a los embajadores del Vaticano que llegarán a Tenerife el jueves de la próxima semana, día 5 de marzo. Esa comisión velará por el cumplimiento de la voluntad del papa.

La reunión del domingo con los interlocutores de la Conferencia Episcopal abrió las puertas al equipo de trabajo de la Diócesis Nivariense para comenzar con trabajo de campo, como la solicitud de presupuestos en hoteles de La Laguna para alojar a la comitiva que se trasladará con León XIV a la Isla, más allá de la web que busca mil voluntarios en Tenerife.

Así será la visita del papa a Tenerife

A falta de la bendición de León XIV a las propuestas que se planteen el próximo jueves, ahora se trabaja en que el papa llegará a Gran Canaria el jueves 11 de junio. Después de los actos que organice la Diócesis de José Mazuelos, Su Santidad pernoctará en el Palacio Episcopal para trasladarse en avión, a primera hora del viernes 12, a Tenerife.

La agenda en Tenerife: Catedral y Puerto

Dos actos centrarán ese 12 de junio la agenda del papa, que se repartirá entre la capital religiosa de la Diócesis de Tenerife, la ciudad de La Laguna, y el puerto de Santa Cruz. Por la mañana, León XIV llegará a la sede episcopal en Aguere y de ahí irá a pie a la Catedral.

En el templo principal de la Iglesia nivariense, donde se venera a la Virgen de los Remedios, patrona de la Diócesis, se barajan dos posibilidades: una recepción reducida para representantes de entidades del tercer sector y colectivos implicados en la pastoral asistencial en diferentes ámbitos sociales, o abrir la convocatoria a la feligresía, que podría seguir el acto desde el exterior de la iglesia, con un despliegue similar al que se dispuso cuando Eloy Santiago tomó posesión como obispo de Tenerife. En la Catedral, el papa podría rezar ante la tumba del prelado Bernardo Álvarez, que participó en los primeros contactos para este viaje.

Cabe una tercera opción, que también se someterá a los interlocutores del Vaticano: celebrar ese encuentro en la plaza del Cristo, lo que supondría ampliar el dispositivo de seguridad. En ambos casos se contempla la presencia de la imagen del Cristo de La Laguna.

Al término de ese encuentro pastoral se celebrará el almuerzo, que también está por determinar en función del criterio que comunique la comisión del Vaticano.

Un acto multitudinario en el Puerto de Santa Cruz

El segundo acto, y más multitudinario de cuantos se celebrarán en Tenerife, está previsto sobre las tres de la tarde del viernes 12 de junio en el puerto de Santa Cruz. Los contactos oficiosos entre la Iglesia nivariense y la Autoridad Portuaria han puesto sus ojos en la antigua terminal de La Candelaria, cerca del Auditorio de Tenerife, con capacidad para reunir a unas 50.000 personas. Para tal celebración, la Conferencia Episcopal ha marcado pautas de un escenario sencillo, blanco, con dimensiones concretas, y se contempla el traslado de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, como se ha comunicado ya al prior de la Basílica.

La visita del papa a Santa Cruz, que llegó a sopesar la posibilidad de que conociera en Añaza o Los Gladiolos la labor que realiza la Fundación Buen Samaritano cuando se invitó a Francisco, se limitará a trasladar a León XIV por la autopista desde La Laguna para entrar al recinto portuario donde se celebrará la eucaristía que pondrá el broche de oro al viaje apostólico a España, por lo que no se descarta que incluso pudieran asistir representantes de la Casa Real y del Gobierno de España; al menos, se les cursará invitación.

¿Y El Hierro?

En medio de ese abanico de posibilidades, la Iglesia de Tenerife está a la espera de que los embajadores del Vaticano definan la voluntad del papa sobre si planea el deseo expreso de visitar la isla de El Hierro, algo que, más allá de la intensa agenda que tendría León XIV, sería lo normal, máxime cuando el viaje surgió para conocer sobre el terreno cómo afecta la migración.

Ahí es donde la Isla del Meridiano reúne todos los requisitos para una escala a mitad de camino entre Gran Canaria y Tenerife que permita al papa conocer la incidencia de la migración en La Restinga, que ha soportado este año el 60 % de las llegadas de cayucos; el último, el 10 de febrero, cuando arribaron 110 personas. Y no será porque el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, no haya intensificado los contactos, al más alto nivel —incluso con quien fue jefe de Protocolo de Francisco y vinculado con El Pinar—.

Reacciones institucionales

La comunicación oficial del viaje del papa a España motivó desde un mensaje de satisfacción y la invitación a seguir avanzando en los preparativos, como hizo el obispo de Tenerife, hasta una rueda de prensa que desplegó el prelado de Las Palmas, José Mazuelos, anunciando el deseo de organizar un acto multitudinario en su isla.

Noticias relacionadas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo —el gran hacedor político de este viaje del papa al Archipiélago—, no ocultó su satisfacción: «Estamos absolutamente encantados de que ya se formalice, que tengamos fecha y que podamos poner los equipos de coordinación bajo la dirección de los dos obispos para todo el trabajo que conlleva la visita de Su Santidad», para recordar, precisamente, lo que motivó esta visita apostólica: la situación de la migración requiere «mucha más implicación y altura de miras tanto de la Unión Europea como de España».