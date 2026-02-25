García vincula la figura del doctorado con el progreso social

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, reivindica la contribución del doctorado, no solo a la ciencia, sino al progreso y al tejido socioeconómico. Así lo declaró en el acto de investidura que tuvo lugar en la tarde de ayer en el Paraninfo, donde recibieron su birrete de manos del rector 65 de los 130 doctores que leyeron su tesis el pasado curso 2024/2025.

Francisco García recordó que, según la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente, la media de desempleo en Canarias es del 12,6%, pero solo del 8,9% entre quienes poseen titulación universitaria y del 0% en el caso de los doctores. «Por eso es importante reforzar y destacar la conexión del doctorado con el tejido socioeconómico», señaló para insistir en que, el curso pasado, el Cabildo de Tenerife puso en marcha una convocatoria para desarrollar doctorados industriales con empresas y así generar conocimiento aplicado. Ya están en marcha las seis primeras tesis dentro de este programa y se espera que en la próxima convocatoria lleguen a 24.

En cuanto a la sostenibilidad, García fue claro: «No hay futuro posible para nuestra especie si renunciamos al conocimiento científico como fuente principal para la toma de decisiones». Por ello, lamentó la actual «ofensiva anticientífica» con epicentro en Estados Unidos, la cual erosiona los avances logrados en la investigación sobre calentamiento global y cambio climático. «Esto está ocurriendo mientras España se muestra como el país de la Unión Europea más afectado por los fenómenos asociados al cambio climático, liderando en 2025 las pérdidas económicas por episodios extremos», señaló con preocupación.

Por ello, alentó a la práctica investigadora, enumerando las cualidades necesarias para desarrollarla: la paciencia, el tesón, el amor al conocimiento y la noción de la ciencia como un proyecto colectivo que «se edifica como las catedrales, piedra a piedra». Recordando la célebre frase de Newton según la cual el insigne físico había logrado «ver más lejos» por apoyarse «en los hombros de gigantes», el rector precisó que investigar no consiste únicamente en «alcanzar nuevas fronteras del conocimiento, sino abrir caminos» para los que vendrán después.

1.431 personas doctoradas en la última década en la ULL

García fue optimista con los estudios de doctorado de la Universidad de La Laguna, que en la última década se ha saldado con 1.431 personas tituladas y «gozan de buena salud», ya que el último curso se matricularon 1.124 estudiantes. A estos nuevos doctorandos les exhortó a trabajar con rigor, pero también con inconformismo: «Ser doctores significa haber aprendido a dudar con método, a soñar con rigor y a mantener viva esa chispa creativa que no se conforma con las respuestas establecidas. Hoy, más que nunca, necesitamos esas actitudes para comprender este mundo pero, sobre todo, para transformarlo en un lugar más habitable para todos los seres humanos, sin exclusión».

Durante la investidura, cada nuevo doctor avanzó hasta el escenario en compañía de quien tutorizó su trabajo, para recibir de manos del rector el birrete correspondiente. Para agilizar el acto, este ceremonial fue dividido en dos tandas entre las cuales la astrofísica de la Universidad de La Laguna Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez dictó una conferencia que, bajo el título El camino, comenzó con un relato que propuso un viaje por el universo del conocimiento para concluir como una exhortación a discurrir por la senda de la ciencia.

El encargado de abrir la ceremonia fue el director de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, Gustavo Marrero Díaz, con una intervención en la que detalló cómo el doctorado cambia la vida de quienes lo logran: en lo profesional, aunque sus efectos no se vean de inmediato; en lo personal, porque la tesis amplía el mundo de quien la hace al conocer nuevos colegas que ensanchan su red de contactos; y en la manera de pensar.