El tercer helicóptero medicalizado de Canarias comenzará a funcionar en marzo

El tercer helicóptero medicalizado de Canarias, con base en Fuerteventura, ya tiene fecha de implantación: entre el 14 y 22 de marzo. En menos de dos semanas, la población comenzará a beneficiarse de la tercera aeronave para emergencias sanitarias de las Islas. Así lo anunció esta mañana la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante su intervención en el Pleno del Parlamento.

«Esta ubicación mejorará la cobertura aérea de las emergencias que se produzcan en la provincia de Las Palmas y se presenta como un refuerzo importante de la sanidad canaria», mencionó. Se trata de una «demanda histórica para las islas de Lanzarote y Fuerteventura», tal y como indicó el diputado Mario González, que ahora permitirá reducir el tiempo de espera para la asistencia sanitaria en situaciones de emergencias. Con una inversión de 39 millones de euros, este tercer helicóptero estará operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

Base en Fuerteventura

«La base se situará en el aeropuerto de Fuerteventura, ya que es la isla oriental que dispone de una superficie hospitalaria para ello», explicó. La tripulación de la aeronave estará compuesta por un comandante y un piloto, además de un equipo sanitario integrado por un médico y un enfermero con formación en Emergencias. Este nuevo recurso se suma a los dos ya operativos en las Islas, con base en Tenerife y Gran Canaria.

Asimismo, la consejera anunció también se ampliará el equipamiento sanitario de la flota con equipamiento de oxigenoterapia de alto flujo pediátrico y neonatal, equipos portátiles que permitirán realizar análisis de sangre a bordo y bombas de perfusión que ahorrarán tiempo de atención a los pacientes.

Recurso de casación

Entre otros temas, Monzón también informó que la Consejería de Sanidad interpondrá un recurso de casación contra la sentencia el Tribunal Superior de Justicia en Canarias (TSJC), emitida el 12 de febrero, que declara nula la decisión del Servicio Canario de la Salud (SCS) de extinguir los órganos de representación de los trabajadores del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). La consejera aseguró que el objetivo de dicha extinción no era eliminar la representación sindical, sino ofrecer los mismos órganos de representación que el resto de trabajadores del SCS.