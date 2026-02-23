La veterinaria tinerfeña: vocación y ciencia

Hablar de la profesión veterinaria en Santa Cruz de Tenerife es hablar de una historia de compromiso silencioso, de ciencia aplicada al servicio de la sociedad y de una vocación profundamente arraigada al territorio y a su gente. Los más de quinientos profesionales que ejercen la veterinaria en la provincia representan hoy un colectivo altamente cualificado, reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras, y absolutamente imprescindible para la salud pública, el bienestar animal y la sostenibilidad del entorno.

Veterinarios tinerfeños, durante el simulacro que tuvo lugar recientemente en Garachico. | ED/LOT

La veterinaria canaria ocupa un lugar de referencia a nivel nacional e internacional en ámbitos clave de la investigación científica. Tenerife es actualmente puntera en el estudio de la leishmaniosis, una enfermedad parasitaria de gran relevancia sanitaria en la península y hasta hace poco inexistente como enfermedad autóctona en Canarias. Gracias al trabajo coordinado entre investigadores y veterinarios clínicos, se ha logrado demostrar la existencia de al menos ocho casos de leishmania autóctona en el Archipiélago y las investigaciones continúan para conocer su nivel de prevalencia. Este avance, de enorme trascendencia científica y zoonótica, ha sido posible gracias a la implicación directa de los veterinarios de clínica, que colaboran activamente en la recogida de muestras, el seguimiento de casos y la vigilancia epidemiológica. Se trata de un ejemplo claro de cómo la veterinaria de proximidad, la que está en contacto diario con los animales y sus familias, contribuye de manera decisiva al conocimiento científico global.

Pero el buen hacer de la veterinaria tinerfeña no se limita al ámbito de la investigación. Nuestros profesionales son también referentes en el voluntariado veterinario, ejerciendo un liderazgo reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Veterinarios de Tenerife, trabajando mano a mano con sus compañeros de Las Palmas, han creado protocolos únicos para participar de forma altruista en las situaciones de emergencia, una tarea para la que precisan estar continuamente formándose de cara a la integración en los equipos multidisciplinares de las administraciones públicas. Allí donde se necesita conocimiento, sensibilidad y compromiso, la veterinaria canaria responde, demostrando que esta profesión está preparada para actuar cuando se trata de proteger la salud y el bienestar de los animales y de las personas.

En el ámbito local, el compromiso con la sociedad se traduce también en una colaboración constante con las administraciones públicas. Los profesionales de la veterinaria de Santa Cruz de Tenerife trabajan activamente junto a ayuntamientos y entidades locales en la gestión y control de las colonias felinas. A través de programas éticos y responsables, basados en el método de captura, esterilización y retorno, se contribuye a minimizar riesgos para la salud pública, a mejorar la convivencia ciudadana y a garantizar el bienestar de los animales. Este esfuerzo técnico y humano demuestra que la veterinaria es una profesión clave en la toma de decisiones que afectan al día a día de nuestros municipios y de la salud de todos: animales y personas.

La labor del veterinario va mucho más allá de la consulta clínica o el cuidado de los animales de granja en las que garantizan la calidad de los animales de abasto. Es un profesional sanitario, un agente de salud pública, un científico, un educador y, en muchas ocasiones, un apoyo emocional para las familias. Su trabajo protege a la sociedad frente a enfermedades zoonósicas, garantiza la seguridad alimentaria, vela por el bienestar animal y contribuye a la conservación del medio ambiente.

Desde el Colegio de la Profesión Veterinaria de Santa Cruz de Tenerife queremos poner en valor esta realidad y reivindicar el orgullo de pertenecer a una profesión que combina excelencia técnica, vocación de servicio y compromiso social. Invitamos a la ciudadanía a sentirse orgullosa de contar en la isla con profesionales que sitúan a Tenerife y a Canarias en la vanguardia de la veterinaria europea.

Ser veterinario en Tenerife es hoy sinónimo de rigor científico, solidaridad y responsabilidad social. Un motivo de orgullo para quienes ejercen la profesión y para toda la sociedad canaria.