Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 22 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 22 de febrero de 2026 es: 24, 36, 41, 46 y 53, siendo el número clave el 8.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Histórico Sábado de Piñata que rompe las mejores previsiones en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
- El guardia civil que abatió al asesino evitó una matanza en Tenerife
- Atropello mortal en la TF-1 a su paso por Granadilla de Abona
- Álvaro Cervera pide calma tras la victoria contra el Arenteiro: «Mi equipo no está en ningún bache»
- La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones
- Horarios completos, conciertos de Nicky Jam y Sebastián Yatra y escenarios del segundo Carnaval de Día Santa Cruz de Tenerife 2026
- Santa Cruz de Tenerife abrirá el primer plazo de cobro de impuestos el 20 de mayo pero sin el recibo de la basura
- El hombre que asesinó a su hijo en Tenerife provocó gravísimos cortes en la cabeza al menor con un machete