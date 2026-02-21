Rescatada en helicóptero una senderista tras una caída en el caserío de Roque Bermejo
Una senderista de 67 años ha tenido que ser rescatada este viernes en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en el Caserío Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 15:45 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de agentes de la Policía Canaria alertando de la caída de la senderista, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia para intervenir en la zona.
Así, a la zona se desplazó un helicóptero del GES, cuyos rescatadores procedieron a la evacuación de la mujer hasta el aeropuerto de Tenerife Norte. Ya en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario, que la trasladó en ambulancia, con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
- Abatido a tiros tras matar a su hijo y dejar muy grave a su mujer en Tenerife
- El hombre que asesinó a su hijo en Tenerife provocó gravísimos cortes en la cabeza al menor con un machete
- La reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife lució las uñas más caras del mundo
- Un futbolista del CD Tenerife firma por la empresa de Ilia Topuria
- La gran ciudad del cine de la Isla se somete al examen ambiental
- Edificio de viviendas en Tenerife, donde un padre mató a un hijo este viernes
- El hombre que mató a su hijo en Tenerife dejó gravemente herida a su mujer, que alertó a los vecinos del ataque de su pareja
- La Sardina de la Inclusión ‘baila sola’ en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife