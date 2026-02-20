La ULL oferta este año 92 plazas de profesorado

La Universidad de La Laguna ofertará 92 plazas nuevas de profesorado en distintas categorías en su Oferta de Empleo Pública de 2025. Esto oferta consiste, concretamente, en 15 plazas de catedrático o catedrática de universidad, 35 de titular de universidad, 9 de titular para personal investigador con el certificado R3, y 33 de profesorado permanente laboral (PPL). Las convocatorias correspondientes se irán publicando a lo largo del año.

Así lo anunció ayer la universidad lagunera después de que el equipo de gobierno de la Universidad de La Laguna y la representación sindical del personal docente e investigador firmara la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, fruto de meses de negociación entre las partes. En dicha mesa de negociación también se estableció que en octubre comenzaría la negociación de la oferta de 2026.

El rector de la universidad, Francisco García, resumió el triple reto al que se ha tratado de responder con este acuerdo, en la línea del esfuerzo de contratación de los últimos años: por un lado, renovar la plantilla para hacer frente al problema de envejecimiento que se experimentaba; en segundo lugar, asegurar la continuidad de la carrera profesional del profesorado de la institución que desea promocionar; y finalmente, actualizar las titulaciones, para lo cual es imprescindible contar con una plantilla suficiente y adecuada.

En este sentido, el rector agradeció a los representantes del profesorado su colaboración durante la negociación y también sus aportaciones críticas, siempre constructivas, gracias a las cuales es posible conocer mejor la realidad del colectivo.

El presidente de la Junta de PDI Funcionario, Luis Cabrera, mostró sus satisfacción por esta firma, que supone uno de los retos pendientes que se van cumpliendo, pero señaló que ahora hay que seguir trabajando para ampliar, consolidar y diversificar las plantillas tanto de PDI como de PTGAS, así como negociar un contrato programa con el ejecutivo regional que proporcione estabilidad presupuestaria.

El presidente del Comité de Empresa del PDI Laboral, Fernando Rivera, destacó la transparencia por parte del vicerrectorado en todo lo concerniente a esta oferta de plazas y su negociación, y el esfuerzo realizado para tratar de cubrir en la medida de las posibilidades las plazas solicitadas, facilitando así la posibilidad de promoción de muchos docentes que esperaban este proceso. El vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz, señaló que esta es la tercera oferta de empleo público formulada durante este mandato, cuya tramitación consideró que ha resultado más fluida gracias a la experiencia acumulada en las anteriores. Aunque la tasa de reposición de plazas es un requisito inevitable en este proceso, destacó que se ha logrado una oferta abierta a todos los perfiles de solicitante.

Por parte de la gerencia, Lidia Saavedra señaló que la tramitación de esta oferta, así como la de años anteriores, indica que se ha avanzado en agilidad en este ámbito, pero hay que seguir trabajando para consolidar la metodología de trabajo. Saavedra explicó que se está trabajando en esa línea no solo centrándose en el diseño de una nueva relación de puestos de trabajo sino apostando por una metodología de procesos que culmine en una redistribución de tareas que permita actuar con mayor celeridad.

En diciembre, la ULL puso sobre la mesa las plazas de profesorado que se podían sacar a concurso. En ese momento, el vicerrector de Personal Docente e Investigador, Alfonso Ruiz, defendió que se podían ofertar un total de 88 plazas, de las que finalmente han podido crecer en cuatro más. En esa misma reunión del Consejo de Gobierno de la universidad se aprobó la oferta de empleo para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En el caso del personal funcionario, consta de 20 plazas de turno libre en la escala de Administrativo, subgrupo C1; y 5 plazas de promoción interna en la escala de Gestión, subgrupo A2. En este último caso, se ha negociado que, si alguna de esas plazas no logra cubrirse mediante el proceso interno, pasará al turno libre.