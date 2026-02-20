Farmacias centinela para detectar estafas a los mayores isleños

La Delegación del Gobierno en Canarias, los colegios oficiales de farmacéuticos de las dos provincias, la Guardia Civil y la Policía Nacional ha ideado un plan conjunto para proteger a los mayores de abusos, estafas y otros delitos comunes.

A través de este acuerdo, las farmacias de las Islas, que son centros de referencia para muchos séniors, colaborarán en el Plan Mayor Seguridad. Su principal función será la de prevenir y detectar de manera temprana situaciones de riesgo para este colectivo. «Estas personas acuden de manera habitual a las farmacias, que consideran lugares de cercanía y confianza, por lo que es vital la participación de estos establecimientos para difundir aún más esta iniciativa con la que buscamos prevenir los delitos comunes, estafas y abusos, así como otros peligros», señaló el Delgado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Para desarrollar la nueva estrategia, el representante del Gobierno central en el Archipiélago presidió ayer una reunión con los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, María Loreto Gómez y Manuel Ángel Galván respectivamente, y representantes de Policía Nacional y Guardia Civil.

El Plan Mayor Seguridad 2025, implementado por el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, está diseñado como un plan de actuación policial y de prevención, centrado en personas mayores de 65 años. El proyecto se desarrolla, sobre todo, a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Con esta iniciativa el Ejecutivo central pretende reforzar las políticas públicas en materia de seguridad y bienestar de las personas mayores con un enfoque preventivo y coordinado entre las fuerzas policiales y otras entidades sociales.

La intención es garantizar que ningún mayor quede desprotegido frente a riesgos emergentes, como pueden ser los robos, los riesgos tecnológicos, los abusos, la violencia, las estafas o las desapariciones. También pretenden fomentar la colaboración con administraciones públicas y entidades sociales para maximizar el alcance y la eficacia de las acciones preventivas.

Charlas en centros de día

Además del trabajo que realizarán las farmacias, este plan también contempla charlas en centros de día, residencias y asociaciones de mayores que serán realizadas por miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. En ellas se hablará de prevención de robos, estafas telefónicas o en internet, fraudes financieros o medidas para evitar hurtos en la calle. También se elaborarán guías de seguridad para agentes y para el público mayor. Las autoridades celebrarán juntas locales con organizaciones sociales en las que recabarán datos y coordinarán iniciativas.

Este plan se creó de manera formal en 2010, pero se ha ido actualizando con los años para adaptar la respuesta policial a un escenario demográfico donde los mayores de 65 años representan ya el 20% de la población española. n