Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 15 de febrero de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 15 de febrero de 2026 es: 19, 21, 27, 46 y 51, siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Multado por Hacienda porque compartía una cuenta bancaria con su hijo: la Agencia Tributaria castiga a los contribuyentes canarios por esta práctica tan habitual en muchas familias
- Las explicaciones de Cervera tras la primera derrota del año para el CD Tenerife
- Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
- El presidente de Loro Parque pide responsabilidad a las autoridades francesas para salvar a dos orcas llevándolas a Tenerife
- ‘Año carioca’: la comparsa de Valleseco también gana en la calle
- La Aemet pronostica lluvias en horas nocturnas en Tenerife este sábado de Carnaval
- Primer Carnaval de Día, de la plaza del Príncipe a La Candelaria
- La Aemet actualiza la previsión del tiempo: los avisos amarillos afectarán a toda Canarias este sábado